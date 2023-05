Gyalogosan, kerékpárral, autóval is érkeztek az emberek, és kivárták a sorukat. Ádám Pál 1500 virágot ajándékozott, 500-an juthattak így kiültethető palántákhoz. A Csabai Kolbászklub több tagja is Ádám Pál kerületében él, így ők összesen negyven növényt – köztük mézvirágot is – vihettek az Uhrin Zoltán Klubházba, hogy elültessék.

Nagy Ferenc a növények átadása mellett beszélgetett is választókerülete lakóival

Nagy Ferencnél is sorjáztak az emberek virágért, de hagyott azért az óvodának és a bölcsődének is. Ahogy végignézett az ember Jamina utcáin, lényegében mindenhol „virágba borult” embereket látott. A két képviselő elmondta, az ingyenes virágosztással is tenni szerettek volna a virágosabb Jamináért, Békéscsabáért.