– Ez természetesen nem jelenti azt, hogy megszűnik Kondoroson a temetkezés, csak más szolgáltató igénybevételével történik a feladatellátás – hangsúlyozta Ribárszki Péter polgármester. – Ez a döntés azért született, mert az önkormányzat a jelentősen megemelkedett költségek mellett nem képes a kegyeleti közszolgáltatást, mint önként vállalt feladatot a jövőben finanszírozni. Egy Kondoros méretű településen – mint szolgáltatási területen – egyéves viszonylatban nincs annyi esetszám, ami minimum önfenntartóvá tenné a temetkezési szolgáltatást. Sok település van hasonló helyzetben, ezek önkormányzatai eddig sem láttak el önként vállalt feladatként ilyen jellegű tevékenységet.

Ribárszki Péter kitért arra, Kondoros önkormányzata annak érdekében, hogy a helyi lakosok számára elérhető legyen ez a szolgáltatás, a fenti helyzet ellenére is éveken át fenntartotta annak működését. Mostanra azonban már jól látható, hogy az eddigi módon nem vihető tovább.

– Önkormányzatunk azért, hogy továbbra is elérhető legyen helyben a szolgáltatás, tárgyalásokat kezdeményezett több temetkezési vállalkozással – emelte ki a polgármester. – Ezeknek a megbeszéléseknek az elsődleges célja az volt, hogy a kegyeleti szolgáltatás a jövőben is ugyanolyan gördülékenyen és megfelelő színvonalon elérhető legyen, mint korábban. Másodsorban pedig zökkenőmentes átmenetet biztosítson a régi és az új szolgáltató között, ezzel is megkönnyítve a hozzátartozókra váró számtalan ügyintézést. Egy olyan nehéz élethelyzetben, amikor elveszítik szerettüket. A tárgyalások eredményeként továbbra is a megszokott helyen és módon, helyben történő ügyintézéssel – a TESZI ügyfélszolgálati irodájában – elérhető lesz Kondoroson a temetkezési szolgáltatás, más szolgáltató közreműködésével.