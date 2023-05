Megkérdeztük az egyik szaktanárt, Kis Évát, ő milyennek ítélte meg a feladatokat.

– Petőfi nem volt meglepő, hiszen az egész év róla is szól (2023-ban a költő születésének 200 éves évfordulója van), számítottunk rá. Akinek az anyukája, mamája sok mesét olvasott Lázár Ervintől, no azok a gyerekek se lepődtek meg. A diákoknak Lázár Ervin: A kovács című novelláját lehetett elemezniük. Vagy összehasonlíthatták Petőfi Sándor Csokonai című versét és Tóth Árpád Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz című költeményét.

A szövegértés nagyon közérthető volt. Mindig azt mondtam a diákjaimnak, aki pontosan, figyelmesen tud olvasni, annak ez a feladat se okoz majd gondot érettségin - folytatta a szaktanár. Az érvelést és az ajánlólevél elkészítését is sokat gyakorolták a mezgések.

A gyakorlati szövegalkotási feladat nagyon hétköznapi volt. A fiatalok számára szerintem lendületes fogalmazással és jó szókinccsel könnyen megoldható volt.

Kíváncsiak voltunk, így élte-e meg egy érettségiző mezgés fiatal is?

Szarvas Ádám elárulta, a szövegértés témája közérthető volt, élvezettel olvasta, ahogy az emberközeli kérdéseket is. Igaz, az idővel versenyt futott, nem vette észre, hogy alig maradt ideje befejezni a másik feladatot, az érvelést... Volt némi kapkodás a 90 perc végén.

150 perc állt rendelkezésére a novella elemzésére. Úgy vélte, macerás feladat volt. Ennek ellenére Ádám bizakodó. Amikor a továbbtanulásra terelődött a beszélgetés, elárulta, marad még egy évet a mezgében programfejlesztő és tesztelő szakon.