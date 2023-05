A városban tettünk egy szamócakört, ami biztos, most a földieper a gyümölcsök királya. Árulják a piacokon, a zöldség- és gyümölcsüzletekben, a multiknál és az utak mellett is. Túlnyomó többségben van a magyar, legalábbis a felirat szerint, importtal igazából nem is találkoztunk, bár a multiknál nem jártunk. A termelőknek van egy sejtésük, hogy ennyi fóliás szamóca nem lehet Békésben. Ezért feltételezik, hogy vagy az importot is magyarként árulják olcsóbban, vagy kicsit drágábban, ha keverik a kettőt. Persze, mindennek a megállapítása, kiszűrése az ellenőrző hatóságok feladata.

– Több termelőtársammal Békésben azon csodálkozunk, miként lehet kilónként akár 1500 forintos áron is kínálni helyben termett földiepret jelenleg, amikor az előállításhoz szükséges inputanyagok jelentősen drágultak az energiához hasonlóan – hangsúlyozta Baji Sándor, békéscsabai termesztő. – Akik értenek hozzá, az illatáról, a zamatáról megkülönböztetik a magyart a külfölditől, a színük azonban nem sokban tér el egymástól. Többektől hallottam, hogy hazavitték a frissként vett hazait, és otthon egy nap alatt már ehetetlenné esett össze.

Baji Sándorék szamócáját Hrobár Brigitta árulja a Tessedik utcában. Ahogy fogalmazott: a törzsvásárlók nem maradnak el, a forgalmon azonban érződik, hogy többen vannak kint a portékájukkal, és a vásárlók egy része csak az árat nézi, nem érdekli, hogy hazai vagy import-e a szamóca. A fogyasztói árak folyamatosan csökkennek, múlt héten még 3400 forint is volt a földieper kilója, most már kettessel kezdődik az ár mindenhol. Az árlejtmenet a vásárlóknak jó, de kérdés, hogy a termelők behozzák-e a belefektetett pénzt, illetve a munkájukból van-e valamennyi hasznuk.

Bajiné Schmidt Mónika kiemelte, ami megtermett, azt le kell szedniük. Szerencsére régóta benne vannak a fóliás szamócatermesztésben, kialakult egy olyan vevőkörük, ami nagyjából lefedi a termésüket. Más kérdés, hogy milyen áron. Ami pedig megmarad, abból dzsemet főz Mónika.

Bajiék standján már kapható sárgadinnye is, ez még természetesen import, mégpedig spanyol. Ilyenkor, a fóliás sárgadinnyéjük érése előtt két héttel szoktak bemelegítésként spanyol sárgadinnyét hozni, hogy jelezzék, lassan itt az ideje az övékének is.

Békéscsabán a Kórház utcába, a strandhoz és a Lencsési út elejére is ellátogattunk utcai szamócaárusokhoz. Nemcsak békéscsabai, hanem például kétegyházi, szabadkígyósi és újkígyósi termelők is behozzák árujukat, a településükön ugyanis az összes megtermett gyümölcsöt nem tudják eladni.

