Egy emberként próbálnak segíteni

A helyiek szinte egy emberként próbálnak most segíteni a családnak. Horváth Ferenc kiemelte, nem is gondolták volna, hogy ebben a megyében, sőt, az egész országban így összefognak majd értük és ennyien próbálnak meg a lehetőségeikhez mérten segíteni, aminek nagyon örülnek. Vannak, akik utalással, pénzzel próbálnak támogatást nyújtani, mások faanyagot visznek, többen a munkálatokban segédkeznek, de olyan is van, aki ételt vitt már nekik.

– Van már egy ács és egy kőműves mester, akik felajánlották a segítségüket, a Délvill Kft. pedig a villanyhálózat kiépítését ajánlotta fel. Emellett a polgármesteri hivatal is sokat segít nekünk. Talán a tető és a villany már meglesz – ismertette Perza Gyöngyi. A család elmondta, minden kicsinek tűnő segítség nagyon sokat jelent nekik, mert minden pénzt, amit megspórolnak, a ház és az életük újraépítésére tudnak fordítani.

A család számlaszáma: 11600006 - 00000000 - 80424280 (Horváth Ferenc)