A volt jugoszláv tagköztársaság lakosainál a 90-es évek háborúi után pisztolyok, puskák és egyéb fegyverek is maradtak, amelyeknek csak egy része van hivatalosan is bejelentve. A szerb államvezetés az iskolai ámokfutás után döntött úgy, hogy moratóriumot vezet be az új engedélyek kiadására.

„Jó ember vagyok” – érvelt a büntetése ellen egy francia bíróságon a 35 éves algériai bevándorló, Ahmed Khalef, akit azért ítéltek el, mert két évvel ezelőtt megerőszakolt egy nőt.

"Mutassa a fegyverét!" - bátor eladónő szállt szembe a dunakeszi rablóval. Pénzt és cigit akart ingyen a dohányboltban, végül üres kézzel távozott.

Megkoronázták III. Károly királyt. A királyt és hitvesét, Kamillát Justin Welby, Canterbury érseke, az anglikán egyház első számú vallási vezetője koronázta meg a londoni Westminster-apátságban.

Megerősítették hírportálunk kérdésére az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs osztályánál, hogy a hitelesített sebességmérő-eszközök bemérési adatait május 1-jétől korrekció nélkül veszik figyelembe. Életbe lépett tehát a zéró tolerancia, nincs már ráhagyás, a feldolgozó, ügykezelő rendszer a mért sebesség alapján állapítja meg a közigazgatási bírság összegét.

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató hazánk egyik legnagyobb gyermekvédelmi intézménye jelenleg több mint 6000, vér szerinti, családjukból kiemelt gyermekről és fiatalról gondoskodik. A szervezet Békés vármegyéből is folyamatosan várja az új nevelőszülők jelentkezését.

Egy kínai, vasúti beruházó cég budapesti képviselője jelezte, hogy szeretne tájékozódni Békéscsabáról.

Vasárnap anyák napja: saját kezűleg készített alkotásokkal is készülnek Juhászék gyermekei.

Az orosházi Mike Cintia ismét szépségversenyre készül, közben tanítói szakra jelentkezett a szarvasi főiskolára, a minap volt alkalmassági vizsgán. Az Ország legszebb lába címet ítélte oda a 23 éves lánynak a zsűri tavaly a Miss Bikini országos szépségversenyen, ahol összesítésben a top 5-ben végzett. A Miss Hungary-n is dobogóra állhatott, a királynő egyik udvarhölgyének választották meg. Libanonban, a modellek nemzetközi világversenyén – Queen of International Models 2022 – is a legjobb ötben végzett. Cintiával kézilabdáról, az orosháziak, a Békésben élők felé áradó szeretetéről, dicséretéről, no, és természetesen Kókuszról is beszélgettünk.