Egyelőre még mindig nincsen semmilyen konkrét információ a békéscsabai kötődésű hegymászóról, Suhajda Szilárdról, aki a világ legmagasabb pontja, a Mount Everest megmászására indult.

A Nemzetközi Vöröskereszt világnapja május 8., Henri Dunant svájci író születésnapja, aki 1863-ban alapította meg a humanitárius szervezetet. A Vöröskereszt Békés megyei szervezete azért most csütörtökön tartotta rendezvényét, mert előtte lezajlott az országos ünnepség. Ezen is több Békés vármegyei kitüntetett vett át elismerést, nekik a békéscsabai eseményen is gratuláltak.

Magukra vették a sárga láthatósági mellényt és a sisakot, majd biciklikkel, rollerekkel köröztek a Penza lakótelepi KRESZ-parkban a Penza lakótelepi és a szlovák óvoda gyermekei, akiknek a Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet (KTI) szervezett csütörtökön közlekedésbiztonsági programot. A fiatalok játékos módon ismerkedtek meg a táblákkal, a lámpákkal, azok jelentésével, és ajándékcsomagot is kaptak.

A Sérült Fiatalok VI. Vármegyei Találkozóját rendezték csütörtökön a gyulai Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnokban.

A nő 2021 októberében késelte halálra saját kisfiát.

Lesodródott az úttestről, elsodort egy kerékpárost és utasát, majd egy üzemanyagtöltő állomás épületének és egy csomagkiadó automatának ütközött egy gépkocsi Békésen, a Kossuth Lajos utcában – közölték a katasztrófavédelemnél.

Küldöttgyűlést tartott a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara csütörtökön Békéscsabán, a vármegyei kormányhivatal épületében, ahol gazdára találtak a kamara által alapított díjak. Elismerést érdemelt ki a vésztői telephellyel is működő, Kincses János ügyvezető által irányított Electraplan Termelő Kft.; Havasi Csaba, a Linamar Hungary Zrt. vezérigazgatója; valamint két egyéni vállalkozó, Jámbor Rudolf és Lukoviczky György.

Vereséggel búcsúztatta az NB I.-es bajnoki évet a Békéscsabai Előre NKSE női csapata. A lila-fehérek szoros mérkőzést vívtak az 5. helyezett Siófokkal, de összességében véve nem volt sanszuk „kivenni a kormányt” a Balaton-partiak kezéből, akik végig irányították a játék menetét.

A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár szerint az ok egyértelmű: nem tetszik nekik, hogy Magyarország békepárti, és bele akarnak kényszeríteni minket a háborúba.