Perei Ágnes közművelődési szakember elmondta, a művészre, akinek repertoárjában az ismert klasszikusokon kívül népszerű filmslágerek is szerepeltek, sokan voltak kíváncsiak. Vozár M. Krisztián a feleségéhez írt saját szerzeményét is előadta, sőt a hallgatók egyéni kérésére is játszott. A komolyzenei programmal a településen szeretnének hagyományt teremteni.