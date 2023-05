A virágok fesztiválja egyszerre virágkiállítás és -vásár, ahol gyakorlatilag idén is minden megtalálható lesz, ami a kertekkel, a parkokkal, a virágokkal kapcsolatos – nyilatkozta hírportálunknak Szászné dr. Várkonyi Adrienn. A város főkertésze kérdésünkre elmondta, a legtöbben egynyári virágokat mutatnak majd be, illetve kínálnak, de évelő növényekből, faiskolák termékeiből ugyancsak választhatnak a látogatók, sőt, újdonságként egy gazdabolt is jelen lesz, amely szintén rengeteg, hasznos virágosításhoz kapcsolódó árucikket, illetve különlegességet visz majd el a rendezvénysorozatra. A szokásoknak megfelelően ezúttal is jelen lesz egy-egy terület specialistája, ilyen módon tavirózsákkal, rovarevő növényekkel, kaktuszokkal, pozsgásokkal, mediterrán növényekkel és azok szakértőivel is találkozhatnak a jelenlévők.

– A fesztivál felvonultat mindent, ami a kerttel, a kertészkedéssel kapcsolatos – tette hozzá. Szászné dr. Várkonyi Adrienn kitért arra, hogy a résztvevők, a kiállítók tíz százaléka először jön el a programra, velük most találkozhatnak először a vendégek a gyulai eseményen. Összesen egyébként hatvan kiállító lesz jelen.

Természetesen idén sem lesz hiány érdekes kiegészítő programokból. Idén is kiírták a gyerekeknek Az én virágos kertem című rajzpályázatot. A beérkezett alkotásokból pedig kiállítás nyílik az Erkel Ferenc Művelődési Központ árkádjai alatt.

A hagyományoknak megfelelően ebben az évben is megtartják a virágkötészeti versenyt, amely ugyancsak mindig üde színfoltja az eseménynek. A legszebb alkotásokra ezúttal is voksolhatnak az érdeklődők. Imre György pedig újfent különleges bonszaiokat mutat be az kilátogatóknak, valamint gyakorlati bemutatót is tart.

A fesztiválnak ismét lesz vendégtelepülése, Sátoraljaújhelyt ismerhetik meg a látogatók. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei város számos érdekességgel érkezik Gyulára, egyebek mellett bemutatkoznak a település nagyszerű borászai, illetve borkóstoló is lesz.