Az Anna-liget jelenleg gyönyörű, a maga nyár eleji mivoltában, ráadásul az utóbbi napok esőzése kizöldítette az egész területet – árulta el Körömi Krisztina. Hozzátette, a szép környezetben mindig történik valami, így például márciusban megszülettek a muflon bárányaik, mostanra szépen megnőttek, és találkozhat velük a közönség. Egy hete pedig két gímborjúval, egy bikával és egy nősténnyel bővült az állatpark, akiknek cseperedését nyomon lehet követni a következő hetekben-hónapokban. A mostani legnagyobb sztárok azonban mégis a vörös mókusok, akik mentésből származva érkeztek hozzájuk, és gondozóik nevelték fel őket. Nemrég kikerültek a mókus házba, így a látogatók szinte testközelből figyelhetik meg őket. Azért is lettek nagy kedvencek, mert rendkívül barátságosak, aktívan futkorásznak, ezáltal sok élményt kínálnak.

Fotó: KMNPI

Körömi Krisztinától megtudtuk, az állatpark taván is zsong az élet, hiszen a vízi madaraik is költésbe, illetve fióka nevelésbe kezdtek. Itt jelenleg napos tőkés récék vidítják a látogatókat, a nyári ludak pedig már a tojásokon ülnek. Hozzátette, a park ezen részén a következő hónapok mindegyikén történni fog valami, és egy-egy hét elteltével is sok különbség tekinthető meg.

A programokra térve a látogatóközpont-vezető elmondta, most a pünkösdi hétvégére készülnek, amikor színes programkavalkáddal várnak kicsiket és nagyokat egyaránt. Május 27-én, szombaton például 11 órakor tartják meg a Kárpát-medencéből mára kipusztult, fokozottan védett fakókeselyűk bemutatóját, majd 14 órakor az európai bölények rajongóit várják szintén bemutatóval, illetve látványetetéssel. Pünkösd vasárnap pedig gyermeknapi programok, állatsimogató, látványetetések, Rejtélyek a bagolykapun túl nyomozókaland (ez utóbbi nyár végéig tart), valamint Bábika játszóház és a Bogárháton bemutató környezeti nevelési előadása is lesz. Hétfőn szintén látványetetéssel folytatódnak a programok, amikor a fent említett vörösmókusok kerülnek főszerepbe délelőtt, délután pedig a park másik sztárjai, a szürkefarkasok lesznek porondon.

Fotó: KMNPI

Körömi Krisztina a gondozói munkáról kifejtette, az egy mindennapos feladat kollégái számára. A napi rutinfeladatokon – az állatok takarmányozása, a kifutók takarítása – felül mindig vannak olyan plusz teendők is, amiket szezon jelleggel kell ellátni. Nyáron, a nagy hőségben ilyen lesz például az állatok hűtése, a dagonyafeltöltés, a porfürdők, és a folyamatos ivóvíz csere biztosítása. Emellett az új jövevények születésénél is sok dolguk akad a gondozóknak.

Megtudtuk, tartását tekintve a legkülönlegesebb igényű állatuk jelenleg a jávorszarvas, amelyből két gyönyörű példány, egy hím és egy nőstény érkezett hozzájuk tavaly. Ők egy testvérpár, és Lengyelországból, Gdańsk kikötővárosból költöztek a Körösvölgyi Állatparkba. Gondozásuk külön figyelmet igényel, ugyanis táplálkozásukat tekintve egy igen kényes fajról van szó. Növényevő állat, és azon belül is specifikus. Náluk főként fűzfát kap, ami az egyik kedvenc csemegéje, és időnként vízi növényekkel egészítik ki a speciális abraktakarmányon túl. Hozzátette, a jávorszarvasoknál a szokásosnál jobban oda kell figyelni a megfelelő emésztésre, ezért esetükben különösen kérik a látogatókat, hogy ne etessék őket otthonról hozott "jutalomfalatokkal". Végül hangsúlyozta, ez utóbbi kérés minden állatukra igaz, tehát egyiket sem szabad etetni táskából előhúzott csemegével, viszont a látványetetésekben a látogató is részt vehet.