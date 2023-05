A kétegyházi Csákvölgyi Erika programjáért is szurkolhatunk, hiszen a pedagógus és iskolája a legjobbak közé került, két spanyol vetélytárssal verseng a trófeáért.

– A mostani tanév volt a harmadik, amikor a gyakorlatban is megvalósíthattuk a kollégáimmal az általam kidolgozott jógyakorlatot az Európai Hulladékcsökkentési Héten, melyen a textíliák kerültek fókuszba. Az „ÖKO DIVATHÉT-ECO FASHION WEEK” program országos második lett, továbbjutott az uniós grémium elé, most várunk a nemzetközi eredményre – részletezte a gyulai tankerülethez tartozó Kétegyházi Márki Sándor Általános Iskola testnevelője. Hozzátette, a zsűri nézi a program kidolgozottságát, azt, hogy a gyakorlat mennyi gyermeket ért el, és hogy milyen a rövid- és hosszútávú hatása, tehát többszempontos értékelés zajlik.

– A Covid óta először most teljesedhetett ki igazán a program, melynek során a hetedik-nyolcadik évfolyamosoknak mutattuk be a kollégáim segítségével a ruhaipar káros hatásait, sőt, ráirányítottuk a figyelmet az egyéni felelősségre, a környezet megóvásának lehetőségeire – hangsúlyozta Csákvölgyi Erika, aki a gyerekekkel közösen fogalmazta meg a túlfogyasztással kapcsolatos aggályokat. Együtt keresték a megoldásokat, mint az újrahasznosítás, az átalakítás és a second hand.

– Ódivatú darabokból újat varrtunk, pedagógustársaim segítségével megtanítottuk a diákoknak a különféle öltési technikákat, telefontokokat is készítettünk. Jártunk egy használtruha-üzletlánc békéscsabai boltjában, ahol szín- és stílustanácsadó tartott workshopot, és elmagyarázta, mi is az a gardróbkapszula. Ellátogattunk szabászati üzembe is, ahol kaptunk hulladékokat, ezekből táskák születtek az újrafelhasználás jegyében. Megismertük a Fashion Revolution magyar szervezetét, az iskolában ökoprintes termékekből nyílt kiállítás – részletezte. A pedagógus egy póló életútján keresztül bemutatta azt is, hogy a gyapottermesztéstől, a színezésen, a szállításon át, mennyi energiát, vegyszert és vizet használnak fel egyetlen divatcikk legyártásához az emberek. Batikolás során szemléltette, mennyivel tovább körforgásban tartható egy-egy darab, mint azt elsőre gondolnánk. A pedagógus a diákjaival együtt nagyon várja a dublini eredményhirdetést.