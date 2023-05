Csapóné Hernádi Noémi, a gazdasszonyok gazdakörének elnöke hangsúlyozta, élmény volt számukra megismerni azt a lelkiismeretes munkát, melyet az elbűvölő házaspár a két kezük erejével végez, és amivel ezt a különleges ékszerdobozt létrehozták. Tagjaik rengeteg értékes információval és megannyi gyönyörű virággal gazdagodtak.

Melengeti a szívet, lelket a pünkösdi bazsarózsa

Péter és Csilla elmondták, őstermelők, mindketten agrármérnökök, növényvédelmi szakmérnökök. Kertészetüket főállásuk mellett gondozzák.

– A munkacsúcsokban sokat segít nekünk a családunk és természetesen időszakosan dolgozókat is alkalmazunk – ecsetelte Csilla. – Kertünk egyhektáros, melyet egy 2015-ös és egy 2020-as telepítés ad ki. A 2015-ös telepítést a férjem fiatalgazda-pályázat segítségével valósította meg. Egy volt kollégájától jött az ötlet, akinek a Pécs melletti Baksán van közel 1,5 hektáros ültetvénye. A régi és az új telepítésünkben hét színvilágban összesen 15 fajta pompázik. Rózsaszínek, fehérek, a bordó két árnyalata, vörös, citromsárga és korall színű.

Hét színvilágban összesen 15 fajta pompázik, a Békés vármegyei gazdasszonyok is megcsodálták

Csilla kitért arra, a @peonieshungary, mint másik név saját ötletelésük eredménye. Ugyan illik rájuk a farm és a kertészet megnevezés is, de ők inkább valami újvonalasat, brandet szerettek volna létrehozni. A peonies, a bazsarózsa angolul, többes számban utal a sok virágukra és a szoros együttműködésükre is a baksai ültetvénnyel és Hungary, mert hazánkban található.

Bazsarózsát nem évekre ültet az ember, hanem évtizedekre

– A férjemmel 2017-ben ismerkedtünk meg, és én akkor ismertem meg a bazsarózsát is – emelte ki Csilla. – Az első két bazsarózsás évemben nem is igazán tudtam hova tenni ezt a növényt, aztán 2020-ban megmutatta nekünk, mit tud. Gyönyörű virágaink voltak! Itt kaptunk egy kis lendületet és a bérelt területünk másik részét is betelepítettük ugyanezen év őszén. Ez már egy jóval tudatosabb telepítés volt, órákat, napokat töltünk a tökéletes fajták kiválasztásával. Szerettünk volna különlegesebb színeket, de azokból is azokat kerestük, amelyeket kiválóan lehet értékesíteni a vágott virágpiacon. Hiszen egy virág értékét nem csak annak színe, illata adja, hanem tartóssága, virágformája, szárszilárdsága is. Mindemellett nagyon fontos szempont volt az is, hogy érésidőben is széthúzzuk a virágszedést, ne egyszerre kelljen mindent csinálnunk. Így nőnek már nagyon korai és kései fajtáink is. Lényegében, egy átlagos vagy egy átlagostól melegebb tavaszon május elejétől annak egészen a végéig vannak virágaink.

Péter szólt arról, pünkösdi rózsának a régen nagyon elterjedt, szinte minden ház kertjében ott ékeskedő kerti bazsarózsát nevezték, mely pünkösdkor virágzott.

– Igazából minden pünkösdkor virágzó bazsarózsa pünkösdi, mert nem fajt vagy fajtát jelöl – hangsúlyozta Péter. – A kerti bazsarózsa és az általunk termesztett illatos bazsarózsa csupán a Paeonia nemzetség két különböző, de nagyon hasonlító faja.

És hogy miért csinálják, miért szeretik? – Mert virág. Mert bár fizikailag megterhelő ez a munkacsúcs, a virágok, a látvány, a színek, az illatok, az, hogy minden évben tanulunk valami újat, hogy minden évben más arcát mutatja ez a növény, kárpótol minket és hatalmas lendületet ad – mondta a házaspár. – Melengeti a szívünket, lelkünket. Bazsarózsát nem évekre ültet az ember, hanem évtizedekre, a gyermekeinek, az unokáinak, az utókornak.