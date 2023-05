– Megható, lélekemelő eseményen lehettünk ott az egész Kárpát-medencéből érkezett magyarokkal együtt. Látszott a színvonalas műsoron is, hogy a helyiek nagyon készültek a rendezvényre. – hangsúlyozta Kozsuch Kornél. – A Magyarok kenyere a szolidaritás ünnepe is a gazdák számára, és így van ez a kezdetektől Békésben is. Évről évre nő a felajánlott búzamennyiség, és ami ugyanilyen fontos, mindig több adományozó révén. A búzaszentelésen is érződött, hogy ez a program már nemcsak az adományozásról, a rászorulók megsegítéséről szól, hanem az összetartozásról is.

A búzát a határban Nagy Ákos Róbert református esperes, Lisák Viktória evangélikus lelkész és Bize Norbert katolikus atya áldotta meg. Tavaly 70 tonna búzát adtak össze a felvidéki gazdák, amit az egyetlen magyar tulajdonban lévő, gútai malomban őröltek meg. A 38 tonna lisztet óvodák, iskolák, szociális intézmények, valamint rászoruló családok kapták.

Az egész Kárpát-medencéből érkeztek a felvidéki búzaszentelésre.

– Nálunk a Békés vármegyében felajánlott gabonát a tótkomlósi malomban őrölték meg tavaly, és így lesz ez idén is – mondta Kozsuch Kornél. – A lisztadomány zömét a múlt évben megyénkbeli intézmények kapták, a többi liszt határon túli intézményekhez, szervezetekhez jutott el.

A NAK és a Magosz Békés vármegyei elnöke szólt arról is, hogy a gyermekek, szüleik, pedagógusaik figyelmét is még inkább rá szeretnék irányítani erre a nemes kezdeményezésre. Ezért írtak ki – első alkalommal – rajzpályázatot a Magyarok Kenyeréhez kötődően Békés vármegyei óvodások, valamint általános iskolás és középiskolás diákok számára. Kozsuch Kornél kiemelte, nagyon sok alkotás futott már be, de még május 22-én, hétfőn 16 óráig várják a rajzokat Békéscsabán, a NAK Békés Vármegyei Igazgatóságán.