A battonyai grémium döntése értelmében pénteken tizenöt díjat adtak át. Elsőként bejelentették, hogy Battonya város díszpolgára lett 2023-ban dr. Eleso Adenrele Babakudu. Battonyáért emlékérmet Holló László, posztumusz Battonyáért emlékérmet néhai dr. Bálint-Rimay István kapott.

A 2023-as év vállalkozója elismerést vehette át Pasek Istvánné, Lung György és Czárity Boriszláv. A díjazottak az elismeréseket Boros Csaba polgármestertől és Varga István Tamás jegyzőtől vették át.

Boros Csaba átadta a 2023-as év Polgármesteri Elismerő Oklevelet Kiss Ferencnek, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökének.

A 2023-as év elszármazottja díjat Kiss Ottó vehette át; a 2023-as év Közösségi Embere díjat Lénárt Anna, a 2023-as Év sportolója elismerést ifjú Marosán György és ifjú Rádai Imre.

Három év után a városi kitüntetéseket ismét átadták.

A felnövekvő nemzedéket, vagyis a tanulókat is díjazták. A város minden iskolája ajánlhatott diákokat, akik példás tanulmányi eredményeikkel, magatartásukkal és szorgalmukkal kitűntek és Battonya hírnevét is öregbítették a vármegyében, az országban, sőt a határon túl is.

Megkapta a 2023-as Év tanulója díjat: Borbás Beáta (Mikes Kelemen Katolikus Általános Iskola), Matyucz György (Mikes Kelemen Katolikus Középiskola), Marosin Bella Mónika (Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola), Mák Csenge (Magdu Lucian Román Általános Iskola).

Az ünnepi testületi ülésen a helyi oktatási intézményekhez kapcsolódó civil szervezetek is díjakat adtak át fiataloknak. A Battonyai Általános Iskolás Gyermekekért Alapítvány elismerését Csortó Vivien kapta; a Mikes Kelemen Középiskoláért Egyesület elismerését Gál Szimonetta vette át.

Háziorvos a díszpolgár

Dr. Eleso Adenrele Babakudu háziorvos 1949. szeptember 12-én született Nigériában. Édesapja elektromos mérnök, édesanyja pedagógus volt. Általános és középiskolai osztályait Nigériában végezte. Már kisgyermekként orvos szeretett volna lenni, ezért 1970-ben Magyarországra jött tanulni. Először a Nemzetközi Előkészítő Intézetbe járt, ahol megtanulta a nyelvünket, majd 1977-ben a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karán végzett általános orvos szakon.

1978-ban visszament Lagosba, Nigériába, ahol a kötelező katonai szolgálat után két évig a lagosi központi kórházban dolgozott. 1980-ban tért vissza Magyarországra első házasságából származó fiával. 1981-től a Siklósi Kórház Rendelőintézetében dolgozott a szülészeti osztályon, 1982-ben letette nőgyógyászati szakvizsgáját, majd ezután főorvosként folytatta munkáját. 1984-ben a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban altatóorvosként dolgozott, majd visszament Siklósra, a Nőgyógyászati Osztályra. 1987-ben pályázott az Orosházi Kórház Nőgyógyászati Osztályára. A térségi nőgyógyászati szakrendelés szervezésében szakrendeléseken is dolgozott, innen járt Kétegyházára, Mezőkovácsházára, Dombegyházára és Battonyára is.

Battonyán háziorvosként 1988. október 1-je óta végzi gyógyító munkáját, 1993-tól vállalkozó háziorvosként. Majd 40 éve rendkívül sokat tesz a betegek lelkiismeretes ellátásáért és kiemelkedő szerepet tölt be a battonyai egészségügyben. A betegei maximális megbecsülését is kivívta kiemelkedő empatikus és követendően emberséges bánásmódjával, az állandó rendelkezésre állással.