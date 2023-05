Nagy Ferenc alpolgármester elmondta, a helyiek igényeinek, jelzéseinek megfelelően dolgoznak a fák kivágásán. Bár ezek a munkák igen költségesek, a balesetveszélyt jelentő vagy kidőlt egyedeket minden esetben eltávolították. A gallyazás idén is elindult, és fakivágásokra ugyancsak lehet majd számítani.

Ez is szóba jött akkor, amikor beszámolt arról a – többek között a kaszálásért, a játszóterekért is felelős – városgazdálkodási kft. arról, hogy milyen munkát végzett tavaly. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy a cégnek tavaly sem tudtak akkora forrást biztosítani, mint szükséges lenne, és idén sem volt erre mód. De most pótlólagos támogatást ítéltek a kft.-nek a városüzemeltetési feladatok ellátására azt követően, hogy teljesen lezárták a tavalyi költségvetést.