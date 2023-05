– Ő egy tünemény néni, akivel beszélgetve és hallgatva a történeteit, emlékeit, bizton mondhatom, feltöltődünk általa és elfelejtünk panaszkodni. Rájövünk, hogy amiken mi nap mint nap bosszankodunk, elégedetlenkedünk, azok olyan semmiségek és jelentéktelen dolgok, amiken kár idegeskedni - fogalmazott közösségi oldalán a település vezetője.

Érdeklődésünkre azt is elmesélte, Rózsika néninek nem volt könnyű élete. Fiatalon tanyán élt és gazdálkodtak, majd sok éven át dolgozott az orosházi üveggyárban is. Hét unokával, hét dédunokával és egy ükunokával áldotta meg eddig az élet.

– Bearanyozta a napomat a találkozás, a beszélgetés és megerősített abban a hitemben, amit mindig is tudtam és vallok: az élet csodaszép! - fűzte hozzá zárásként a polgármester.