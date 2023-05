Dankó Béla elárulta Margit néninek, hogy nem csupán saját maga, hanem Orbán Viktor nevében is köszönti őt századik születésnapján, ugyanis a miniszterelnök szívélyes üdvözletét küldi az ünnepeltnek, egy emléklap megküldésével. Férje, Papp László is köszöntötte Margit nénit, aki felidézte 1938-as első, majd 60 évvel későbbi újratalálkozásukat is, amióta egy párt alkotnak.