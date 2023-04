Mint az Orlai ház beszámolójában olvasható, a Mezőberényben védetté nyilvánított élőhelyén és a szintén a városban található két másik területen nagy számban nyílik a különleges növény. Az országosan is egyedülálló, nagyszámú populációt épp virágzó állapotában néhány nappal ezelőtt prof. dr. Höhn Mária, az Agrár- és Élettudományi Egyetem tanára, a Soroksári Botanikus Kert vezetője is megtekintette. A professzor tanítványa társaságában méréseket is végzett. A botanikusokat Csete Gyula etnográfus kalauzolta az érintett területeken. Prof. dr. Höhn Mária hangsúlyozta, hogy számára is különleges élmény az élőhelyén ilyen nagy számban látni az erdei tulipánt. Tervezi a virág további mezőberényi megfigyelését, és a beérett magok gyűjtését a növény szaporításához.

A Dél-Európában őshonos növény Magyarországon csak arborétumokban, botanikus kertekben fordul elő, illetve kerti változata ismert. Vadon élő formája tömegesen szinte csak Mezőberényben fordul elő.

A növényt 2010-ben Csete Gyula azonosította, míg a sárga erdei tulipán 2014-ben került be a települési értéktárba.

Csete Gyula hírportálunknak elmondta, a sárga erdei tulipán számos arborétumban megtalálható, például Szarvason is. Emellett van megvásárolható kerti változata is.

Mezőberényi jelenléte ugyanakkor attól különleges, hogy városunkban el-, illetve visszavadult, vadon élő formában fordul elő, még pedig kifejezetten nagy számban. A populáció nagyon gazdagnak számít

– tette hozzá.

Arról több verzió is van, hogy miként kerülhetett Mezőberénybe a sárga erdei tulipán, felmerült, hogy őshonos, hogy nagyon régen ott van a településen, ahogy az is, hogy betelepítették.

A városban három nagyobb területe található, a 47-es út mellett, a köztemető közelében, az egykori felekezeten kívüliek temetőrészében, valamint a német és a szlovák temetőben. Ezek közül az első helyszín védett.

A virág a mediterrán régióban őshonos. Kecses megjelenésű hagymás évelő, keskeny formájú virágokat hoz, melynek tojásdad, hegyes végű lepellevelei nemegyszer halványzöld csíkkal árnyaltak.