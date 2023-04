Az agility szó egyébként azt jelenti, hogy ügyes, rámenős, a sport pedig több szempontból emlékeztet egy lovas ügyességi versenyhez. Annak idején egy angol katonatiszt találta ki, hogy kutyáknak is kellene akadálypályát készíteni, és annak segítségével számukra is versenyeket rendezni. A pálya különböző akadályokból áll, van benne kúszó-, gerenda-, palló- és szlalomrész is.