Anders Nørgaard, a FirstFarms Csoport vezérigazgatója az átadóünnepségen elmondta, a következő hetekben érkeznek az első jószágok a telekgerendási telepre. Kitért arra, ez a cég eddigi legnagyobb beruházása, és 20–30 új munkahelyet teremtenek. Négy országban rendelkeznek leányvállalattal, Szlovákiában, Csehországon, Romániában és hazánkban. Fő profiljuk a gabona- és tejtermelés, valamint a húselőállítás.

Tarpataki Tamás, az Agrárminisztérium agrárpiacért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta, a hazai sertéságazat a rendszerváltás óta rengeteg viszontagságon ment keresztül. Az utóbbi időben is számos nehézséggel kellett megküzdeniük az ágazat szereplőinek a sertéspestistől a koronavírus-járványon át az orosz-ukrán háborúig, az energiaválságig. Tarpataki Tamás elmondta, a FirstFarms Hungary Kft. beruházása mutatja, hogy helyt kell állni a nehézségek ellenére is. Az pedig előremutató –, és az ágazat külső kitettségét is csökkenti, ha a sertéseket Magyarországon nevelik, vágják le és dolgozzák fel.

– A növénytermesztéssel ellentétben az állattenyésztésben nincsenek közvetlen uniós támogatások, állatjóléti támogatás és a Vidékfejlesztési Program pályázatai segítik az állattartókat – ecsetelte a helyettes államtitkár. Hozzátette, állattartó telepek fejlesztésére 2014 óta idáig 400 milliárd forintot meghaladó támogatást juttattak.