Medgyebodzás majd 15 millió forint értékű tanyagondnoki busza megérkezett. Pontosabban: begurult a településre.

– A Magyar Falu Program keretében nyert pályázati forrást a község önkormányzata és mostantól szolgálja a külterületen élőket, a gábortelepieket és mindazokat, akiknek szükségük van a szervezett személyszállításra, például a kisgyermekek esetében, vagy szociális célra és természetesen akik egészségügyi okok miatt szorulnak segítségre – fogalmazott a politikus. A régi buszuk is kiszolgálta a falubelieket, gurult több mint 250 ezer kilométert. Varga Gábor elárulta, 13 év után tudják a cserét megoldani.

Kisdombegyház is új busznak örülhet

Forrás: BMH

– Medgyesbodzás és Gábortelep lakosságát méltó módon szolgálja az új jármű. Bevonjuk számos programunkba. A közös munka meghozta a várt sikert - mutatott az új beszerzésre a település vezetője.

A szombati napon Dél-Békés más településein, például Kisdombegyházon is birtokukba vehették a Magyar Falu Programban elnyert falugondnoki buszukat. Ott is szükségessé vált a járműcsere, hiszen a szerteágazó napi feladatok mellett a helyi gyermekek iskolába, óvodába utaztatását is ezzel oldják meg, a falugondnok szállítja őket. Több tanyán nincs ivóvízvételi lehetőség, ezt is a szolgálat juttatja ki. Egyre több a mozgássérült, kerekesszékkel közlekedő ellátott. Az ő szállításukat is meg kell oldani.

Medgyesegyházán is megtörtént az átadás

Forrás: BMH

Ahogy megoldják Medgyesegyházán, a város külterületi, lakott részein, illetve Bánkúton is. Erdős Norbert Kraller József polgármesternek adta át az új buszt, hogy az segítse a tanyagondnoki szolgáltatások végrehajtását. Ők a Magyar Falu Program keretében a Tanya - és falugondnoki buszok beszerzése pályázattal nyertek forrást és vásároltak erre a célra buszt.

Az országgyűlési képviselő ellátogatott Kaszaperre is, ott az önkormányzat a Magyar Falu Programban 14 millió 997 ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyert tanyagondnoki gépjármű beszerzésére. Az önkormányzat 1,7 millió önerővel pótolta meg az elnyert összeget. Így vásárolhattak egy 8+1 személyes gépjárművet.

– Nagy szükség volt az új járműre, mivel eddig a szolgálatot egy személyautóval látták el, ami nem a szolgálatot fenntartó Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ tulajdonában volt, hanem az Alapítvány a Kaszaperiek Boldogulásáért civil szervezeté. Azzal már nehezen lehetett megoldani az ebédhordást, az egyéb szállítási feladatokat. Elhasználódott az elmúlt 8 év alatt - tette hozzá Kun László polgármester.

Polgárőrök is új járművekkel végzik szolgálatukat

Csanádapácán a Gábriel Polgárőr Egyesület új autóját is bemutatta a sajtó képviselőinek Erdős Norbert szombaton. Elmondta, ez a gépjárműbeszerzés a Magyar Falu Program civil kiírásának a tavalyi sikere.

A csanádapácai autó a polgárőrök munkáját segíti

Forrás: BMH

– A hatmilliós használt autó nagy segítség a civileknek, hiszen eddig saját gépjárműveiket használták – mondta Erdős Norbert, majd beszélt az önkormányzathoz érkezett több mint 42 millió forint rezsikompenzációról. Oláh Kálmán polgármester hozzátette, ezt a pénzt a bentlakásos szociális intézményükben jelentkezett bértöbblet, valamint a gyermekélelmezés plusz kiadásait fedezi.

Kaszaper önkormányzata és a polgárőrök új járművei

Forrás: BMH

Kvasz Pál, a polgárőrök elnöke az 1992-es alakulásukról mesélt és arról, milyen komoly segítséget jelent szolgálatuk ellátásához ez az új gépjármű. A Kaszaperi Polgárőr Egyesület 2002 nyarán alakult 34 fővel. A községben mindenki a saját szabadidejét feláldozva vesz részt a szolgálati feladatok ellátásában. Vállalásuk a közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés, az állampolgárok személyi biztonságának a védelme, az állami, önkormányzati és állampolgári vagyonvédelem elősegítése, a lakosság biztonságérzetének növelése. Egyesületük már több személyautót használt fennállása során. Legutóbb 2022-ben a sikeres pályázatuknak köszönhetően 5 millió forintból (amit 1 millió forint önerővel megpótooltak) megvásárolták az egyesület első új személyautóját, egy Dacia Dautstert.