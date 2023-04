Macsári József polgármester elmondta, hogy annak idején könnyűzenei fesztivált rendeztek április végén, ezt a kétnapos eseményt váltotta fel a majális, amely régen is arról szólt, hogy a kollégák egymással és családtagjaikkal közösen kapcsolódtak ki. A majálisra olyan programot állítottak össze, hogy a családok minden tagja találhasson magának szórakozási lehetőséget.

Prokics-Hajdu Helga, a művelődési központ megbízott igazgatója elmondta, hogy az intézmény integrált, azaz hozzá tartozik a városi könyvtár és a múzeum is, így a programok is ennek megfelelőek. Azaz például a bibliotékában babakiállítást láthattak az érdeklődők, de a gyerekek fakanálbábokat is készíthettek, valamint helytörténeti múzeumi sétát ugyancsak szerveztek szombaton.

Kiemelte, hogy jövőre lesz százéves a szeghalmi mozi, ennek apropóján régi, klasszikus meséket nézhettek meg a kicsik szombaton, a Mézga családtól a Kockásfülű nyúlig, vasárnap pedig a Macskafogó, a felnőtteknek kedveskedve pedig az Indul a bakterház kerül vászonra.

Hozzátette, miszerint vasárnap főzőversenyt is szerveznek, amelyre 26 csapat jelentkezett, baráti társaságok, családok, intézményi és egyesületi közösségek. Ilyenkor megtelik a Szabadság tér, és régen nem látott ismerősök találkoznak, beszélgetnek, a gárdák pedig sok esetben együtt fogyasztják el az elkészült étkeket, kóstoltatnak.

A majálisra szombaton a Sárréti Autós Egyesület, azaz a Swaghalomcarlife csapata szintén kitelepült: Bak András Benjámin elnök Hondával, Ballai László alelnök pedig Opellel érkezett. Ezeket a tuningol verdákat, valamint különleges alkatrészeket – állítható futóművet, sportdobot, speciális kormányt, erősített lengőkart, három pontos biztonsági övet – is megnézhették a látogatók. Elmondták, hogy a közösség tizenegy tagból áll, saját kocsikat tuningolnak, amelyek között van BMW és Volkswagen is. Hangsúlyozták, hogy jó viszonyt ápolnak a rendőrökkel, hiszen nem száguldoznak és követnek el őrültségeket, a tuningolt autókat leginkább csak találkozókra veszik elő.