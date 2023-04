Macsári József polgármester elmondta, hogy annak idején könnyűzenei fesztivált rendeztek április végén, ezt a kétnapos eseményt váltotta fel a majális, amely régen is arról szólt, hogy a kollégák egymással és családtagjaikkal közösen kapcsolódtak ki. A majálisra olyan programot állítottak össze, hogy a családok minden tagja találhasson magának szórakozási lehetőséget.

Prokics-Hajdu Helga, a művelődési központ megbízott igazgatója elmondta, hogy az intézmény integrált, azaz hozzá tartozik a városi könyvtár és a múzeum is, így a programok is ennek megfelelőek. Azaz például a bibliotékában babakiállítást láthattak az érdeklődők, de a gyerekek fakanálbábokat is készíthettek, valamint helytörténeti múzeumi sétát ugyancsak szerveztek szombaton.