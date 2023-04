Az Agrárminisztérium tavaly írt ki pályázatot a hungarikumok, a nemzeti értékek népszerűsítésére, azok megőrzésére, illetve továbbadására – nyilatkozta szerkesztőségünknek Farkas Lászlóné, a Békés-tarhosi Zenebarátok Köre elnöke. Mint elmondta, a lehetőséget látva, Végváry Edinával, a Gemma Kft. üzletfejlesztési vezetőjével úgy érezték, hogy a kiírás teljes mértékben azonos a baráti kör céljaival. A kastélypark, illetve az épületek a Gemma Kft. tulajdonában vannak.

– A döntéshozók által támogatott pályázatunk legfőbb célja az volt, hogy népszerűsítsük az egykori Békés-tarhosi Énekiskolát, s mint kulturális örökséget átmentsük a következő nemzedékek számára – fogalmazott, majd hozzátette, szakmai programjukban vállalták, hogy összeállítanak egy kiadványt.

A megszületett A Békés-tarhosi Énekiskola múltja, örökségének jelene, jövője című kötetet szombaton mutatták be az érdeklődőknek.

Farkas Lászlóné kifejtette, a Gellénné Körözsi Eszter, a békési Szegedi Kis István Református Gimnázium nyugalmazott magyar-történelem szakos pedagógusa és Végváry Edina által szerkesztett kiadványban néhány korábban már megjelent írás mellett bemutatják a baráti kör történetét, illetve körüljárják azt is, hogy miként lehetne Tarhos szerepét újragondolva, a kulturális értékmentő tevékenység mentén további programokat életre hívni.

A pályázat másik vállalásaként, Vámos Zoltán operatőr munkájának eredményeként elkészült egy öt részből álló vlog, ami szintén emléket állít a múltnak, de már a távlatokba is betekintést enged. A rövidfilmeket is szombaton mutatták be. A vendégek az említett kötetet, illetve F. Pálfy Zsuzsa Hangok forgataga című könyvét is átvehették az eseményen.

Matyi István vezetésével életre hívott történelmi sétának nagy sikere volt.

Az énekiskola örökségének jövője kapcsán konferenciát is tartottak, amit Janota Orsolya fővédnök nyitott meg. F. Pálfy Zsuzsa szuggesztív előadása arra irányította rá a figyelmet, hogy miként lehet belekapaszkodni az énekiskola történetébe, illetve Kodály szellemiségébe, valamint miként lehet az értékeket tovább vinni, és a mai kor kívánalmainak megfelelő programokkal megtölteni.

Balikó Mariann ének-zenetanár, kántor, karvezető Legyen élmény az énekóra címmel, míg Végváry Edina Tarhos kulturális szerepe, programlehetőségek címmel tartott előadást.

A könyv-és filmbemutatón koncertet adott a Pro Musica fúvósötös, vezetőjük tarhosi utód, Kerényi Judit, kinek édesapja egykoron tarhosi növendék volt.

Nagy sikere volt annak a történelmi sétának, amelyet Matyi István tulajdonos vezetett a kastélyparkban. A szakember elmondta, nagyon fontosnak tartja a szombati rendezvényt, amely abban is segített, hogy az egyes elképzeléseket miként hangolhatják össze.

Kérdésünkre elmondta, az elmúlt időszakban több fejlesztést is megvalósítottak, a nagykastélyban elkészült a konyha, az ebédlő fűtését is korszerűsítették, mely így vendéglátásra, konferenciákra, nagyrendezvényekre is alkalmassá vált. Modernizálták a villamosenergia-hálózatot, a nagykastélyig kiépítették a víz- és szennyvízhálózatot. A legendás zenepavilon fejlesztésére is törekednek, illetve más jelentős újdonság is következhet a kastély életében.

Az eseményen részt vett Sebestyén Márta, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar népdalénekes, elkísérte édesanyját, aki szintén tarhosi diák volt.