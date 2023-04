A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Körösvölgyi Állatparkjának a páratlan szépségű szarvasi Anna-liget ad helyet. A 26 hektáros ősfás park a régmúltban a Bolza és a Csáky főnemesi családok leszármazottainak tulajdonában állt. Generációkon átnyúló kertépítészetük nyomait még napjainkban is felfedezhetjük. Ebben az időszakban például a sárgán pompázó, különleges erdei tulipánok formájában – írta meg a nemzeti park.

Az igazgatóság bezámolójából kiderült, csak kevesen tudják, hogy az Anna-liget valójában a híres Szarvasi Arborétum őse. Gróf Bolza Józsefre, aki a 19. század elején Bécsben királyi testőrként szolgált, nagy hatást gyakorolt a schönbrunni kastély parkja. Az Anna-ligetbe, amely nevét feleségéről, Batthyány Anna grófnőről kapta, Schönbrunnból hozatott több fa, cserje és lágyszárú különlegességet is. Erre az időre tehető valószínűleg a hazánkban nem őshonos erdei tulipán parkba való betelepítése is. A Csáky-kastély környezetében pedig, az öreg tölgyek aljnövényzetében máig több helyen virágzanak ezek a tulipánok áprilisban.

Ismertették, az Európába került tulipánok többségétől eltérően a törékeny sárga kis erdei tulipán nem Ázsiából érkezett. Ez a faj ugyanis a Földközi-tenger és a Fekete-tenger partvidékén őshonos, de ma már Nyugat-és Észak-Európában is sokfelé előfordul. A kivadult állományok őseit pedig kertészeti céllal hozták be a kontinens nyugati és északi országaiba, még a tizenhatodik században. Angliába is ekkor került be, és a tizennyolcadik században már írtak vadon növő állományokról.

Magyarországon kastélykertekben és azok mellett kivadulva található meg több helyen. A növényről ráadásul bizonyos legendák is fennmaradtak: tudni vélik, hogy Batthyány egyik sarja az elfogott török tiszteknek csak akkor kegyelmezett meg és engedte őket szabadon, ha a foglyok megbízottja egy ritka növényfajt hozott növénytudós barátja részére. Feltételezik, hogy az erdei tulipán lehetett ez a bizonyos faj.