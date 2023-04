– Ma már külön specialisták dolgoznak a betegekért, de a belgyógyászat összefoglalóan az, ahol az embert, a betegeket a legkomplexebben nézzük, vizsgáljuk, és ennek alapján döntünk, hogy melyik speciális területen történjen a kezelésük, gyógyításuk – ecsetelte a főszervező. – A különböző szakterületek képviselői új tudományos eredményeket, információkat, aktualitásokat, tapasztalatokat tudnak az ülésen átadni, megosztani egymással. Mindez a betegek vizsgálatában, ellátásában hasznosul, az ő javukat szolgálja.

– A csabai kórházban működő Skill-oktatólabor bábuit, szimulátorait is beköltöztettük a Csabagyöngyébe – mondta a főorvos. – Ezeken a gyakorlatban mutatnak be a kollégák, szakértők vizsgálatokat, beavatkozásokat. A Skill-labor a mindennapokban a kórházi gyakorlatukat töltő hallgatók számára folyamatos lehetőséget biztosít a tanulásra, a gyakorlati képzésre.

Dr. Varga Márta szólt arról, hogy a rendezvény az aneszteziol-intenzív terápia, belgyógyászat, diabetológia, dietetika, endokrinológia és anyagcsere-betegségek, gasztroenterológia, hematológia, háziorvostan, intenzív terápia, kardiológia, nefrológia szakorvosainak és a szakdolgozóinak hivatalos, pontszerző, továbbképző oktatási programnak minősül. Az orvosok 48, a szakdolgozók 20 akkreditációs pontot kapnak.

A szervezők gondoskodnak a résztvevők napi tudományos munkájuk, továbbképzésük utáni kikapcsolódásáról is. Többek között az öt békéscsabai orvostanhallgatóból álló The Stapes rockzenekar, a békéscsabai Calandrella Kamarakórus és az Alföld Quartet koncertjével. Emellett békéscsabai városnézés, a nevezetes látnivalók megtekintése is szerepel a programban.