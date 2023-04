Immár elérhető a MÁV–Volán-csoport által létrehozott orszagberlet.hu weboldal, amely a május elsejétől érvényes vármegye- és országbérlettel kapcsolatban segíti az utasok tájékoztatását és a megfelelő bérlettípus kiválasztását – adta hírül hétfőn a MÁV. Hozzátették, az új típusú bérletekkel több ezer, vagy akár több tízezer forinttal csökkenhet a családok havi közlekedési ráfordítása, amennyiben a szülők és a gyerekek is rendszeresen ingáznak a munkahelyük, illetve az iskolájuk és az otthonuk között. Április utolsó hetében a MÁV mobilapplikációban elstartol az új, kedvező árú bérletkonstrukció értékesítése.

Forrás: https://www.orszagberlet.hu/bekes

Mint kiderült, a vármegye- és országbérlet bemutatására létrehozott külön honlap a tizenkilenc vármegye, így köztük Békés térképén is ábrázolja az elérhető helyközi távolsági buszokat, valamint a vasúthálózatot. Ugyancsak térképen kereshetők ki az értékesítőhelyek, amelyek között külön jegypénztárakra és automatákra is lehet keresni.

A portál egyik hangsúlyos eleme, hogy több jellemző, gyakran igénybe vett útvonal jelenlegi bérletárait hasonlítja össze az új vármegyebérlet 9 450 forintos árával, így szemléltetve, hogy az új típusú bérlettel mennyit takaríthatnak meg az utasok havonta.

Mindemellett a rendszeresen hosszabb távú, több megyét érintő utazásokat tervezők arra is választ kaphatnak, hogy a 18 900 forintba kerülő országbérlet mennyi spórolást jelenthet a korábbi díjtermékekkel szemben. A viszonylati összehasonlításokat nemcsak a teljesárú bérletekre kiszámítva mutatja meg a honlap, hanem a nappali vagy esti tagozatos tanulók, illetve a jogszabály szerinti jogosultak 90 százalékos kedvezménnyel váltható bérletek áraival is összeméri a lehetőségeket. A 90 százalékos kedvezményre jogosultak a vármegyebérletet 945, az országbérletet pedig 1890 forintért vásárolhatják meg. Az oldalon az eddig felmerült leggyakoribb kérdéseket (GYIK) és azokra adott válaszokat is megtalálhatják az érdeklődők.