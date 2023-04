Fontos kihívásokat tekintenek át

Reményi Tamás, a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének elnöke elmondta, a konferencián egy olyan fő téma, az idegrendszeri feldolgozási, tanulási és viselkedési zavarok kérdése kerül a középpontba, amely az elmúlt években, évtizedekben a gyógypedagógia mellett a többségi pedagógiának is nagyon fontos kihívásává vált. Kiemelte, a konferencia arra is nagyon jó, hogy ne csak a témát, a tüneteket vessék fel, hanem megoldásokat is keressenek, hogy azok a hétköznapi kihívások során mindannyiuk segítségére lehessenek.