– Úgy tudom, hogy még egyszer volt alkalma személyesen hallgatni a Szentatyát.

– Igen, két évvel később, 1993-ban, amikor Kassára látogatott el. Szintén jelen volt az egész családom. A kassai repülőtéren volt egy monumentális szentmise és ott a hely adottságaiból következően, még jobban ráláttunk a tömegre. 600 pappal együtt szolgált a szentatya, aminek már akkor ott éreztük a döbbenetes erejét. Ez is egy életre szóló élményként marad meg a számomra. Ez a látogatás szintén hosszú távon elkísért, ahogyan gondolom, mindenki mást is.

– A jelenlegi pápa, Ferenc, másodszor látogat hazánkba éppen ezekben a napokban. Az ő Kossuth téri szentmiséjét nem akarta volna ön meghallgatni?

– Nagy valószínűséggel nem tudok jelen lenni ezen az alkalmon, bármennyire is szerettem volna. A pápalátogatás eseményeit a televízióban fogom majd követni, és izgatottan várom. Egyébként Ferenc pápa Hősök terén 2021-ben bemutatott szentmiséjén – amely az Eucharisztikus Kongresszus részeként került sorra – jelen voltam. Számomra annak a találkozásnak a legfontosabb emléke, hogy mennyire pozitív kép alakult ki bennem a szentatyáról. Megláttam a közvetlenségét, derűjét, egyszerűségét, őszinte emberi gesztusait. Egy igazán szerethető egyházfő arca bomlott akkor ki előttünk. Ő is, mint elődjei, mindenféle társadalmi csoporttal próbál kapcsolatba lépni, lehajolni az elesettekhez, a kitaszítottságban élőkhöz, azokhoz, akiket a társadalom lenéz vagy elvet. Meg akarja mutatni neki, hogy az egyház figyelme mindenkire, tényleg mindenkire kiterjed. A mostani, második apostoli látogatását is ennek a szellemében állították össze.

– Mekkora jelentősége van ön szerint annak, hogy ki áll éppen a katolikus egyház élén?

– Óriási jelentősége van, hiszen a katolikus egyházfő egyben államfő is, szavának súlya van, főleg ha külpolitikai kérdésekben nyilvánít véleményt. De hatása van a világpapságra és a hívek közösségére is. Arra, hogy merre halad az egyház. Hiszen a pápai körlevelek mindig valamely égető kérdésre helyezik a közfigyelmet.

– Milyen eredménye lehet Ferenc pápa mostani magyarországi látogatásának?

– Hitmegerősítő lesz azok szánára, akik találkozhatnak vele, akármilyen eseményen, amelyre elmegy majd és találkozik kisebb-nagyobb közösségekkel, köztük a fiatal hívekkel is. De úgyszintén lehet missziós szerepe, olyanok is figyelnek most erre a világraszóló eseményre, akik eddig még nem kapcsolódtak a keresztény egyházakhoz vagy Istenhez. Mindig vannak új érdeklődők, megtérők, személyesen tudom, hogy az Eucharisztikus Kongresszusnak is volt ilyen eredménye. Az új megtérők be- és elfogadása a katolikus egyházban magától értetődő kell, hogy legyen. Mozgalmas és színes többnapos látogatás várható, ami különösen figyelemre méltó a pápa idős korára és egészségi állapotára tekintettel.