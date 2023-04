A Csorváson élő Dunainé Zengő Emese kézműves szép munkái már hat éve díszítik, és adnak örömöt a város lakóinak.

– Jóleső érzéssel tölt el, hogy Csorvás városának főterén immáron hat esztendeje bővíthetem a nyuszik számát – mondta Dunainé Zengő Emese, akinek munkáit már a környező településeken is jól ismerik.

– Orosháza főterén már három éve láthatók a figurák egy része, s amire nagyon büszke vagyok, hogy a gerendási óvodánál és Békéscsaba sétányán is megtalálhatóak a munkáim. Szívemnek ez azért nagyon kedves, meg az is, hogy elindítottam egy olyan őrületet, ami kicsinek és nagynak is örömet okoz nemcsak az ünnep idején, hanem a szürke hétköznapokban is. Azt szoktam mondani, hogy egy kis szikra mindent elindít, ha szívvel és szeretettel készül. Ezt az állítást igazolja ez a hat esztendő, ami alatt alkotásaimat szeretettel és alázattal készítettem. Nektek, utazóknak, a városok lakóinak.