A Tácsics utcai épületben összesen négy csoportszobát alakítanak ki, melyekben száz óvodást tudnak fogadni. Itt most a külső vakolásnál tartanak, amit a szigetelés követ majd, illetve készül 12 utcai parkoló is. A nyílászárókat az utcai fronton már beépítették és a gépészeti munkák is nagyon előrehaladott állapotban vannak. A válaszfalak immár a helyükre kerültek, így a napokban a fűtésrendszert is beépítik. Az épület minden részén padlófűtés lesz, így a csoportszobákban és a tornaszobában is.

Szelezsán Györgytől megtudtuk, a Kétegyházi úti telephelyen jelenleg a tetőszerkezet teljes cseréje zajlik. Itt is vakolják és szigetelik már a külső homlokzatot, illetve a gépészeti munkálatok is előrehaladott állapotban vannak. Hozzátette, ugyan az esőzés nem segítette a kivitelezést, főként a parkolók kialakítását és a külső munkálatokat, de a kivitelező cég jól csoportosította át a folyamatokat és a munkaerőt, így a belső munkálatokkal haladtak jobban.

A polgármester elárulta, amíg a fizikai munkátok zajlanak, a háttérben is készülődnek, és elindították a közbeszerzési eljárást az óvodai eszközökre azért, hogy mire az épületek elkészülnek, addigra a berendezés is megérkezzen.

Végül hangsúlyozta, 150 gyermek befogadására alkalmas összesen a fent említett két óvodai telephely, amit az eleki családok maximálisan ki is használnak. A fejlesztésre azért volt feltétlenül szükség, mert mindkét épület rendkívül elavult állapotban volt, energetikai és érintésvédelmi szempontból is. Visszaemlékezett, 2019-ben, amikor polgámresterré választották az elekiek, az egyik legfontosabb célkitűzése volt az óvoda korszerűsítése. A ciklusának első, 2020-as költségvetésében 10 millió forint önerőt különítettek el erre a célra, és akkor még nem is gondolták, hogy a pályázatoknak köszönhetően hamarosan, közel egymilliárd forintos fejlesztést valósíthatnak meg. Sok munkával jutottak el idáig, de megérte, hiszen a következő tanévben már új óvodai épületekbe járhatnak a gyerekek.