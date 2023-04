Hagyomány 1 órája

Szépséget, szerencsét hozott a mosakodás a csabai vizekben

Nagypéntek reggelén a Csaba környéki kutak és a Körös vize is mágikus erővel bír, így az, aki megmosdik benne, az egészséggel és szépséggel ruházza fel magát, illetve azt a következő évben is a szerencse kíséri. Ezt a hagyományt elevenítette fel a helyi szlovák önkormányzat: többen is megmosakodtak az evangélikus nagytemplom mögötti artézi kút vizében.

Nagypéntek reggelén mágikus erővel bírnak a Csaba környéki vizek Fotós: Bencsik Ádám

Kiszely András, a helyi szlovák önkormányzat elnöke elmondta, hogy a legenda szerint nagypéntek reggelén a Csaba környéki vizek, a Körös, az artézi kutak, a jaminai bányatavak vize, de még az égből aláhulló csapadék is – utalva arra, hogy pont esett a hó péntek reggel Békéscsabán – mágikus erővel bír. Kiemelte, hogy aki megmosdik benne napfelkelte tájékán, az egészséggel, szépséggel és szerencsével ruházza fel magát egy évre. Ezt a hagyományt elevenítették fel pár esztendővel ezelőtt, visszahozva a szlovák és nem szlovák köztudatba. Emellett, mint hangsúlyozta, a gasztronómián és a tradíciókon túl a viselet is a szlovák identitás fontos részét képezi. Ezért elkezdték szisztematikusan újraalkotni a régi csabai szlovák népviseletet: újra elkészíttették a kalapokat, amilyeneket az ősök hordtak, valamint ismét felöltöztették a lányokat az autentikus darabokba. Fotós: Bencsik Ádám Az evangélikus nagytemplom mögötti artézi kúttól a nagytemplomba vonultak a rendezvény résztvevői. Kiszely András elmondta, hogy szlovák nyelvű Passió-énekléssel emlékeztek meg Krisztus szenvedéstörténetéről. Mint fogalmazott, ők nem eljátsszák, hanem kiéneklik ezt, ugyanis, mint ahogy Luther szintén vallotta, aki énekel, az kétszeresen imádkozik.

A program zárásaként pedig pattogatott kukoricával és cikóriakávéval várták a program résztvevőit a szlovák tájházban. A szlovák önkormányzat elnöke hangsúlyozta, hogy nagypéntek volt az a nap, amikor a csabai evangélikusok is böjtöltek, míg például a katolikusok az egész nagyhéten. A megvonást a szenvedéstörténet kifejeződésének, az elmélyedés egyik szeletének mondta, hogy ezzel is közelebb kerülnek a krisztusi megváltáshoz. Az első artézi kút Az első csabai artézi kút fúrását az akkori templom téren, a mai Kossuth téren kezdték meg. A felszerelésekor, 1890-ben nyolc kifolyó csövön percenként 60 liter 25 fokos vizet adott. A Halászlányos kútnak nevezett kút ékessége Najád nimfa szobra, aki egy kagylóban áll és kezében halat tart. Annak idején a csabai nép gyógyító hatást tulajdonított az artézi víznek, és sürgette az újabb kút fúrását – olvasható a városháza honlapján és a visitbekescsaba.com oldalon.

