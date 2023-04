Serfecz Dávid, a szervező Békési Fiatalokért Egyesület elnöke elmondta, a vasárnapi program kapcsolódott a Békés 50 elnevezésű, egész éven át tartó rendezvénysorozathoz, amelyet a település ismételt várossá nyilvánításának fél évszázados jubileuma alkalmából hívtak, illetve hívnak életre.

Mint kiemelte, a futóverseny több célt is szolgált. Egyrészt egy hangulatos tavaszváró programmal ezúttal is szerették volna népszerűsíteni az egészséges életmódot, illetve az Élővíz-csatorna különleges környezetét. Másrészt, a kihívás jótékonysági elképzelések megvalósulásához is hozzájárult.

– A befizetett nevezési díjakból segítjük a Békési Önkormányzati Tűzoltóságot egy félautomata defibrillátor beszerzésében – tette hozzá.

A nevezők, illetve az indulók száma megközelítette a háromszázat, a legtöbben természetesen békésiként álltak rajthoz, de sokan érkeztek Békéscsabáról, Gyuláról, illetve a környező kisebb településekről, például Muronyból és Kamutról is.

Az érdeklődők a hagyományos 5, 10 és 21 kilométeres táv mellett 50 méteren és 1973 méteren is megmérethették magukat. Utóbbi két táv, Békés ismételt várossá nyilvánításának 50 évfordulójára és annak dátumára, az 1973-as évszámra utalt.