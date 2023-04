Az eset nem csak vele fordult elő: több jelzés is érkezett arról, hogy sok a vérszívó ízeltlábú a területen. Balla Ferenc, a városgazdálkodási kft. ügyvezetője elöljáróban hangsúlyozta, hogy a céghez nem érkezett ezzel kapcsolatos bejelentés.

A kft. munkatársai április kezdete óta ütemezetten, két-három hetes gyakorisággal vágják a füvet a zöldterületeken, ezáltal a kullancsok élettere is csökkenhet – ecsetelte Balla Ferenc. Az ügyvezető elmondta, hogy a CsabaParkban mintegy 47 ezer négyzetméteren nyírják a füvet. A futópályánál, a kutyafuttatónál és a többi területen is megkezdték ezt a munkát április elején, és vissza-visszatérnek, nemrég a második kört kezdték. A két-három hetes gyakoriság lecsökkenhet másfél-két hétre is, mivel a kedvező időjárás, a sok eső és a sok napsütés hatására beindul a természet.

A kullancsok nemcsak a parkokban, hanem már a kertes házak zöld területein is jelen vannak, ebben az időszakban hosszabb kirándulást, szabadban töltött időt követően érdemes átnézni magunkat, valamint ugyanígy a kutyákat is – hangsúlyozta. Mint fogalmazott, forgalomban vannak különböző, emberek számára kifejlesztett kullancsriasztó szerek, amelyet ebben az időszakban célszerű használni. A kutyák számára is árulnak vérszívók távol tartására alkalmas nyakörveket és egyéb szereket, amely ugyancsak alkalmazhatók a négylábú kedvenceknél.