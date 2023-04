Több tucatnyi bicikli sorakozik az önkormányzat Lencsési út 138. szám alatti raktárában: vannak köztük kempingek ugyanúgy, mint városi célra alkalmas kétkerekűek és mountain bike-ok. A paletta színben ugyancsak igen változatos, találni fehéret, ezüstöt, feketét, zöldet, pirosat, kéket, sárgát, de lilát és rózsaszínt is. Eléggé viseletesek, van olyan, amelyiknél deformálódtak bizonyos alkatrészek, esetleg hiányzik a sárhányó, a váltó, sőt az ülés is, persze ki lehet fogni viszonylag normális darabokat.

Makszin András, a közterület-felügyelők csoportvezetője és dr. Bacsa Vendel jegyző elmondták: egy éve merült fel, hogy a vasútállomásnál lévő biciklitárolók jelentős részét olyan kerékpárok foglalják el, amelyeket régóta nem használtak a tulajdonosaik, hiszen rozsdásak, a lehulló falevelek szintén belepték a bringákat. Ez azért jelentett problémát, mert azok, akik letették volna kétkerekűiket, nem tudták hova, mivel nem volt elég szabad hely. Felmérték, hogy hány ilyen bicikliről lehet szó, 110-et találtak.

Ezért tavaly nyáron közzétették azt a felhívást, hogy mindenki vigye el a kerékpárját a vasútállomásnál lévő tárolókból, mivel nagytakarítást tartanak és felszabadítanák a helyeket. A beharangozott, meghirdetett akció hatására a hányattatott sorsú biciklik egy részét el is vitték, viszont 73-at ott hagytak a gazdáik. Azóta tizenhatan jelentkeztek, hogy az ő bringájukat is elszállították a vasútállomástól, így ők vissza is kapták a járgányokat.

Így maradt 57 olyan kerékpár, amelynek tulajdonosa nem ismert. Ezeket lényegében talált tárgyként kezelik, és a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy azokat kilencven nap elteltével értékesítsék, elárverezzék. Erről ugyancsak közzétettek egy hirdetményt, egy felhívást, a bringákra szerdától lehet licitálni, és erre szombaton 9 és 12 óra között is van lehetőségük az érdeklődőknek. Kiemelték, hogy az így befolyó bevétel nem az önkormányzatot, hanem a magyar államot illeti.

A kerékpárok többségénél 1000 forintról, de a normálisabb állapotban lévőknél 5 ezer forintról indul a licit. A licitlépcsőt minimum 100 forintban határozták meg. Az eljárás során az a lényeg, hogy aki hazavinné valamelyik biciklit, egy nyomtatványra ír egy árat, hogy mennyit ad érte – ez a kikiáltási árnál nem lehet kevesebb –, és ezt egy lezárt borítékban elteszik. A kerékpár végül azé lesz, aki a legtöbb pénzt ajánlotta érte, ez a borítékok kibontásakor, hétfőn derül ki.

Makszin András és dr. Bacsa Vendel elmondták, hogy szerdán mintegy ötvenen, csütörtökön pedig csaknem hetvenen tekintették meg a kerékpárokat. Amikor hírportálunk munkatársai péntek délután a helyszínen jártak, akkor is folyamatosan érkeztek a nézelődők – akik között voltak, akik licitáltak, de olyanok is, akik szinte azonnal távoztak. Hozzátették, hogy egyébként az érdeklődők 60 százaléka kért nyomtatványt és ajánlott árat valamelyik biciklire.

A békéscsabai Zahorán Ilona egy összecsukható kempingre vágyik, ezért nézegette a bicikliket

Fotós: Bencsik Ádám