A város polgármestere, dr. Mokán István sorolta: az elmúlt években vadonatúj bölcsődét építettek; felújították az óvodákat, amiket most bővítenek is; fejlesztették a tálalókonyhát a Gyulai úti általános iskolánál – ahol az épület teljes korszerűsítése a tervek között szerepel –, a Kossuth utcainál nagyberuházás zajlott, többek között a tornacsarnokkal; valamint felújították a középiskola és a tornaterme épületét is. Emellett közösségi tereket, játszótereket alakítottak és fejlesztenek a jövőben is a gyermekek számára.