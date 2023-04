Kiemelte a Dányi Lovasudvart, amelynek tagjai többször is tartottak patkolási bemutatót, ismertetve a folyamat minden mozzanatát, illetve, hogy mire kell figyelni. De volt több alkalommal birkanyírás és vadászkutya-bemutató is, sőt a mezőgazdaságban használatos drónokat szintén bemutatták, valamint sétakocsikázásra ugyancsak volt lehetőség. A helyi termelők is kipakoltak, így voltak ugyanúgy mézek, mint kézműves remekek a kínálatban.

Virágné Rábai Alexandra elmondta, hogy egykor nagy hagyománya volt Vésztőn az országos állat- és kirakodóvásárnak, legutóbb 2012-ben szervezték meg. Így jött az ötlet, hogy nyissák meg újra a Martinovics utcai állatvásárteret. A Szent György-napi kihajtás apropóján, a szombati kisgazdanap folytatásaként ezért vasárnap újra rendeznek Vésztőn országos állat- és kirakodóvásárt. A visszajelzések alapján nagy híre ment a rendezvénynek, sok érdeklődőt remélnek. Ha bejön a program, akkor a tervek szerint negyedévente tartanának ismét a városban ilyen vásárokat.