Műszaki átadás – működik két Trafibox Békéscsabán

Megtörtént Békéscsabán mindkét Trafibox műszaki átadása, tehát a Kolozsvári utcait és a Lencsési útit is használhatja trafipaxok elhelyezésére a Békés vármegyei rendőrség, és így is kiszűrhetik a gyorshajtókat. Dr. Szombati Andrea, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, a Trafiboxok már a megjelenésükkel is visszatartó erővel bírhatnak, ugyanakkor képesek biztosítani a személyes jelenlét nélküli ellenőrzést azokban az időszakokban is, amikor a rendőri állomány más feladatokat hajt végre. A Trafibox nem sebességmérő készülék, hanem a sebességmérésre használt berendezések ideiglenes elhelyezésére kialakított tárolódoboz. A Trafiboxok trükkje, hogy valódi sebességmérő nem mindig van, lesz bennük. Azt azonban csak a rendőrség tudhatja, hogy mikor van vagy nincs traffipax a dobozban. A Trafiboxok ráadásul forgathatók, a dobozokban lévő készülékek rendelkeznek automata mérési üzemmóddal.

Egy különleges makett kerül Békéscsabára

A napokban nyitották meg a nagyszabású First Kings of Europe (Európa első királyai) régészeti kiállítást a világ egyik legnagyobb és legtekintélyesebb múzeumában, a Field Museum of Natural Historyban, Chichagóban. Egy-egy békéscsabai városrész is képviselteti magát, ami közrejátszott a megnyitó sikerében. Magyarország chicagói főkonzulátusa példamutató módon támogatta a magyar küldöttséget és képviselte a hazai színeket. A kiállítás 2024. január végéig tekinthető meg Chicagóban, majd ezt követően a Kanadai Történeti Múzeumban lesz látható 2025 elejéig. Az észak-amerikai kiállítássorozat zárását követően egy fantasztikus makett, amely egy dr. Gyucha Attila és dr. William A. Parkinson által kutatott szeghalmi, 7000 éves település életét eleveníti meg, a Munkácsy Mihály Múzeum állandó tárlatába kerül.

Vetélkedőt rendezett a vármegyei önkormányzat

Idén harmadik alkalommal rendezte meg a megyei értékekhez, hungarikumokhoz kapcsolódó vetélkedősorozatát Békés Vármegye Önkormányzata a napokban, amelyre az Agrárminisztériumtól nyert csaknem 2,5 millió forint támogatást. A Viharsarki kincsek nyomában című vetélkedősorozat azt a célt tűzte ki, hogy megszólítsa a fiatalokat és megismertesse velük az értékgyűjtés folyamatát, a hungarikumokat, a hagyományok ápolásának fontosságát. A vetélkedő kilenc járásszékhelyen valósult meg általános iskola felső tagozatos, valamint középiskolás diákok négytagú csapataival. A járási fordulókon legjobban teljesítő kilenc-kilenc gárda mérte össze tudását a kedden Békéscsabán megrendezett megyei döntőn: előbb az általános iskolások, majd a középiskolások versenyeztek az országos döntőn való részvételért. Az általános iskolások közül a gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola csapata szerezte meg az első helyet és jutott tovább a budapesti döntőbe. A középiskolás korosztályban a békéscsabai BSZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium, azaz a Közgé egylete került az élre. Az országos döntőt a tervek szerint június elején rendezi meg az Agrárminisztérium Budapesten.

Biológiai lárvagyérítés kezdődik

Várhatóan a napokban elkezdődik a biológiai lárvagyérítés Békés vármegyében, Békéscsaba környékén is. Mostanra a Körös mentén kialakult szúnyog-tenyészőhelyek alkalmassá váltak a lárvák fejlődéséhez, ezért első lépésként biológiai módszerrel lépnek fel a szakemberek a szúnyogok ellen Békés vármegyében a Körösök mentén április 6-án repülőről biológiai lárvagyérítés várható. A biológiai eljárás során egy természetben is előforduló talajlakó baktérium által termelt természetes fehérjét alkalmaznak. Ilyen fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, ahol a szúnyoglárvák fejlődnek. A szúnyoglárvák elfogyasztják ezt a fehérjét és elpusztulnak. Ez az eljárás minden más élőlényre teljesen ártalmatlan.

Kerékpárokat árverez az önkormányzat

Hetvennél is több talált kerékpárt értékesít, árverez el az önkormányzat – ismertették a városháza honlapján. A biciklik esetében a licit 1 ezer vagy 5 ezer forintról indul, tehát ennyiért kerülnek kalapács alá a bringák. A kétkerekűket április 12. és 15. között lehet megnézni a Lencsési út 138. szám alatti raktárban – szerdán 9 és 12, csütörtökön 12 és 15, pénteken 12 és 15, szombaton 9 és 12 óra között –, és ekkor lehet ajánlatot is tenni azokra zárt borítékban. Azé lesz az adott bicaj, aki a legmagasabb árat kínálta érte, az ajánlatokat április 17-én bontják fel.

Zsűrizték a gyerekrajzokat

A minap zsűrizték a múzeumban A játékok világa – A 100 éve született Schéner Mihály művészeti öröksége tematikával meghirdetett városi gyermekrajz-pályázatra beérkezett alkotásokat – ismertették a Munkácsy Mihály Múzeumban. A műveket Novák Attila képzőművész, vizuálpedagógus; Veres Krisztina, a Meseház vezetője; valamint Gyarmati Gabriella művészettörténész értékelte: 47 egyéni és öt csoportos munkát ítéltek elismerésre méltónak. A rajzokból összeállított kiállítást április 29-én, szombaton nyitják majd meg, ekkor adják át a díjakat is.

Svájcban koncertezett a zongoraművész

Svájcban adott koncertet nemrégiben Vozár M. Krisztián. A zongoraművész rendszeresen tart előadásokat külföldön is, most az egyik Bach átdolgozására lett figyelmes egy Zürich mellett élő zongoraművész. Adorján Gabriella a Facebook-on talált rá Vozár M. Krisztián egyik Bach feldolgozására. A videóban hallottak annyira megtetszettek neki, hogy meghívta őt a Zürich melletti Mettenstetten-be, egy 6000 fős településre, hogy adjon egy feldolgozásokból, filmzenei átdolgozásokból álló koncertet.

A közelgő ünnep apropóján énekeltek

A Bukvainé Turbucz Ilona vezette Nefejelcs Népdalkör tagjai népdalokból, Petőfi Sándor-versekből és Wass Albert-írásokból állítottak össze egy műsort, amellyel a minap, a közelgő húsvét apropóján az Ady Endre utcai idősek otthonában élőknek kedveskedtek – ismertette Herczeg Tamás országgyűlési képviselő a közösségi oldalán. Mint írta, a közönség jókedvűen énekelte az ismerős dallamokat a népdalkör tagjaival közösen.