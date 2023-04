Tartós élelmiszert adományoztak húsvét közeledtével

Összesen 1,8 millió forint értékben adományozott tartós élelmiszerekből álló csomagokat az önkormányzat a nehéz élethelyzetben lévő, főleg gyermekes családok számára húsvéthoz kapcsolódóan. A pakkokat hétfőn a Szabadság téren, a családsegítő és gyermekjóléti központ udvarán adták át a rászorulóknak, akiket az intézmény és a szociálpolitikai osztály munkatársai választottak ki. Szarvas Péter polgármester elmondta, 300 családnak biztosítottak egyenként 6 ezer forint értékben tartós élelmiszereket; kalácsot, kolbászt, sonkát, tormakrémet, csokoládét, tejet és kristálycukrot.

A Munkácsy múzeum kincseit is bemutatják Amerikában

Délkelet-Európa országainak kiemelkedő régészeti leleteit bemutató kiállítás nyílt magyar támogatással a világ vezető természettudományi múzeumában, a chicagói Field Museum-ban. Magyarországról hat múzeum anyagából válogatták a kiállítási tárgyakat, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumból is küldtek leleteket. Chicagóban látható többek között egy bronzkori urna, amely egy békési lelőhelyről, egy nagyjából 4 ezer éves hamvasztásos temetőből került elő. A tárgyakat és a róluk készült CT-felvételeket egy halotti máglya rekonstrukciójával együtt mutatják be az amerikai kiállításon.

Ünnepi gálaműsort szerveztek a Bartókosok

Ünnepi gálaműsort rendezett a Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola pénteken délután a megyeszékhelyen, a Csabagyöngye Kulturális Központ nagytermében. A jelentős érdeklődés mellett megtartott programon színpadra léptek a zeneóvodások, a népi énekesek, a vonós kamaraegyüttes, az intézmény ifjúsági vegyeskara és vonós kamarazenekara, a Körösparti Junior Fúvosok, a Koleda Együttes, a Bartók Táncegyüttes és a zeneiskola furulya- illetve gitáregyüttese.

„Isten műhelyében” címmel nyílt kiállítás a könyvtárban

Isten műhelyében címmel a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódva nyílt kiállítás Zsombori Árpád képzőművész alkotásaiból a Békés Megyei Könyvtár földszintjén szombaton délután.

Juhász Zoltán, az intézmény igazgatója köszöntőjében elmondta, húsvét közeledtével egy igazán különleges, bibliai ihletésű, vallási tematikájú tárlatnak ad otthont a könyvtár. Zsombori Árpád főként agyag- és kerámiaművészettel foglalkozik. Kiállításait bemutatta már Budapesten, Pilisen, Piliscsabán, Maglódon, a Szarvasi Arborétumban, Medgyesegyházán, Kétegyházán, Nagyváradon, ráadásul az egyesült királyságbeli Oxfordban is volt már tárlata.

Zsombori Árpád, az alkotó személyesen nem tudott jelen lenni a szombati megnyitón, így videóüzenetben köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, alkotásain keresztül is egyebek mellett az alázat fontosságára hívta fel a figyelmet. A kiállítást Bódis László lelkész, tanár nyitotta meg, az eseményen közreműködött Soós Emőke, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház színművésze.

Ismét bakelitbörze volt a Lencsésin

Mindenféle műfaj és rengeteg zenekar – az Iron Maidentől a Black Sabbathig – megjelent azon a bakelitbörzén, amelynek szombaton a Lencsési Közösségi Ház adott otthont. Takács Péter, az intézmény vezetője elmondta, töretlen a rendezvény népszerűsége, és ilyenkor mindig különleges hangulat, a 60-as, 70-es, 80-as, 90-es évek nagy slágerei töltik meg az épületet. Folyton lehet találkozni ritkaságokkal, valamint újabb gyűjtőkkel. A szarvasi Csipai János 500-500 bakelit- és cd-lemezzel érkezett, mint mondta, ezek csupán egy több ezer darabot számláló kollekció részei. Ötven éven át gyűjtötte a lemezeket, ám 80 évesen elkezdte felszámolni a gyűjteményét, hogy mások is élvezhessék ezeket a zenéket. A tapasztalata alapján a Depeche Mode, a Queen és a Bonanza Banzai keresett a leginkább.

Minikertekből nyílt tárlat a Belvárosi iskolában

A tündérkertépítő verseny díjazottjait köszöntötték a napokban a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban. Dr. Malatyinszki Anita intézményvezető elmondta, a minikert-építés ötlete még a koronavírus-járvány előtt megfogalmazódott, de akkor a rendkívüli helyzetre tekintettel az esemény elmaradt. Most, húsvét előtt újra meghirdették, megrendezték a kiállítást is, amellyel szeretnének hagyományt teremteni. Harminc tündérkert érkezett be, főleg az általános iskolásoktól. Vannak köztük művészi igényűek, és olyanok is, amelyeken látszik, kizárólag gyermekkéz alkotta – részletezte Dr. Malatyinszki Anita. Hozzátette, oklevelet és csokoládét minden résztvevő kapott, a három legkülönlegesebb alkotást pedig hattagú zsűri választotta ki, és jutalmazta kreatív utalvánnyal. Az első Lakos Boglárka, a második Gyucha Vivien, a harmadik pedig Holop Hanna lett, míg a különdíjat Szabó Zsófia érdemelte ki – adta hírül a Beol.hu hírportál.

A húsboltokat ellenőrzi a héten a NAV

Egy héten keresztül ellenőrzi a NAV a húsboltokat és a húsvéti terméket árusítókat Békés vármegyében, így a megyeszékhelyen is. Április 3. és 9. között az adó- és vámigazgatóság munkatársai a húsboltokban és a húsvéti termékeket árusítóknál (sonka-, tojás-, csokoládéárusoknál) a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, valamint az online pénztárgép használatának szakszerűségét vizsgálják.

Rollerest ütöttek el Békéscsabán

Elütött egy rollerest egy személygépkocsi pénteken 15 óra 40 perckor a Lencsési út és a Fövenyes utca kereszteződésében – írták a rendőrség oldalán. A rolleres férfi súlyos fejsérülést szenvedett.

Égett a nádas a Csaba-tónál

Kigyulladt a nádas és az elszáradt aljnövényzet vasárnap délután Békéscsabán, a Kereki út közelében. A Csaba-tónál mintegy háromszáz méter hosszan égett a vegetáció, a lángokat a helyi hivatásos tűzoltók vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el, nem sérült meg senki.

Csonttörést szenvedett a férfi

Összeszólalkozott egymással két férfi szombaton 16 óra 30 perc körül a békéscsabai Millennium téren. A vita elfajult, a szóváltás közben az egyik férfi ököllel arcon ütötte a másikat. A megütött férfi nyolc napon túl gyógyuló csonttörést szenvedett. A történtek ügyében a Békéscsabai Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított.