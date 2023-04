– A döntőben az ország valamennyi intézményéből a legtehetségesebbek mutathatják be rátermettségüket, tudásukat, akik az írásbelin már bizonyítottak biológiából, kémiából, anyagismeretből és laborgyakorlatból. A tanulóm képviselte Békés vármegyét Budapesten, ahová vinnie kellett a saját modelljéhez készített kezelési tervet, sőt sorsolt modellhez is el kellett készítenie ugyanezt, emellett arc- és dekoltázsmasszázst is be kellett mutatnia – részletezte Priskinné Fekete Adrienn.

Kétfős zsűri bírálta a versenyzőket, Czirok Nikolett végül a középmezőny elején, az ötödik helyen végzett. Elmondta, a megmérettetés a különleges élmény mellett fontos tanulási folyamatot is jelentett számára, segítette a záróvizsgára való felkészülését.

– Idegen vendég bőrtípusát is meg kellett határozni, felállítani a megfelelő kezelési tervet, kiválasztani az optimális anyagokat, krémeket, pakolásokat, gépeket. Javaslatot tehettünk a házi ápolásra, sőt életmódtanácsokat is adhattunk. Egy kozmetikus indokolt esetben, bőrprobléma felmerülésekor további szakmai javaslatokat nyújthat – sorolta a fiatal, kiemelve, hogy a masszázsnál sem csupán az alap-, hanem a speciális mozdulatokat is figyelte a zsűri, sőt azt is nézték, tud-e a tanuló valami pluszt vinni a kezelésbe.

Czirok Nikolett jövőbeni terveiről elárulta, májusban végez, utána Szarvason várja vendégeit, ott nyit ugyanis önálló kozmetikát.