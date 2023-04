Szerdán délben rajtolt a 24 órás versfolyam Békéscsabán

Szerdán kezdődött el a több mint tízéves múltra visszatekintő 24 órás versfolyam a Békéscsabai Jókai Színházban. Az egy nap leforgása alatt több kulturális intézmény tagjai, iskolás és óvodás gyermekek, lletve a színház társulatának tagjai is verseket szavalnak. Idén, Petőfi Sándor születésének 200 évfordulója alkalmából a költőóriást idézik meg a résztvevők.

Megkezdődött a parkolók építése Jaminában

Megkezdődött Jaminában, a Pataky László utcában a MIVA bölcsőde előtt a nyolc férőhelyes, párhuzamos felállású parkoló építése, először a bontással és a forgalomtechnika kihelyezésével – ismertette szerdán Nagy Ferenc alpolgármester. Elmondta, a következő napokban kiépül a csapadékvizet elvezető rendszer a parkoló melletti zöldterületen. A parkolók várhatóan április végére, május elejére készülnek el. A kivitelezési munkálatok ideje alatt türelmet kért a szülőktől és az arra közlekedőktől.

Egy teljes napot tölthetünk Munkácsyval Békéscsabán

Egy nap Munkácsyval címmel szerveznek nagyszabású, számos elemből álló rendezvényt április 15-én, szombaton a Munkácsy Negyedben. A múzeumban kézműves foglalkozások lesznek az időszaki kiállításokhoz kapcsolódóan, búcsúzik a Tranoscius-kiállítás, illetve exkluzív divattörténeti, iparművészeti és orvostudományi szempontú előadásokat tartanak a női divatról. Lesznek továbbá programok a Munkácsy Emlékházban, a Békés Megyei Könyvtárban, valamint a Napsugár bábszínházban is, ahol az izraeli születésű művész, Yael Rasooly Papercut című előadása ígérkezik különleges csemegének. A Csabagyöngye Kulturális Központba az Intim Torna Illegál érkezik.

Péter Erika legújabb kötetét mutatták be Csabán

Minden egyes verse egy-egy szívdobbanásának felel meg – mondta Péter Erika, akinek legújabb, Szívverések című kötetét a magyar költészet napja alkalmából kedden mutatták be a Lencsési Közösségi Házban. A költővel Szabó Zsuzsa beszélgetett, a szerzeményeiből pedig Csomós Lajos, a Jókai színház Jászai Mari-díjas művésze szemezgetett és olvasott fel. Péter Erika kamaszkora óta ír, művei 2004 óta jelennek meg saját köteteiben, antológiákban, folyóiratokban és magazinokban. A felnőtteknek szóló verseit lélekzeteknek, a gyermekeknek írtakat pedig gyerekzeteknek nevezi.

A Pupa Trupa zenélt a költészet napján a Meseházban

A Pupa Trupa együttes koncertezett kedden késő délután Békéscsabán, a Meseházban. Az együttes a költészet napja alkalmából adta elő magyar költők megzenésített verseit egy órában, így például megidézték József Attilát és Petőfi Sándort is, aki idén 200 éve született. A zenekar, mint a „Meseház hangja” aposztrofálja magát, hiszen nagyon sok ihletet merítenek a Schéneri életműből.

Bobby cica is ott tüsténkedett a békéscsabai ejtőernyősök hősképzésén

A Vöröskereszt Hősképző-programja keretében a békéscsabai repülőtéren a szervezet kortárs, középiskolás önkéntesei tartottak safety day-t, azaz elsősegélynyújtó-napot a napokban. A programon ejtőernyősöket, pilótákat, reptéri dolgozókat személyre szabottan készítettek fel a szezonkezdet előtt. Élethű szituációkban sajátíthatták el a gyakorlatban az elsősegélynyújtás alapismereteit, kiemelten az itt esetlegesen előforduló baleseteknél a gyors és szakszerű ellátást. Még a reptér cicája, Bobby is ott tüsténkedett a gyakorlatoknál, így lényegében ő is mindent látott, megtapasztalt, amivel akár macskaéleteket is menthet.

Versekkel hajtottak fejet Békéscsabán

Verseket szavaltak, megzenésített költeményeket énekeltek azon a megemlékezésen, amelyet kedden a magyar költészet napja apropóján tartott a Lencsési Közösségi Ház a József Attila Lencsési úti szobránál. A hagyományoknak megfelelően az eseményen meg is koszorúzták Kligl Sándor 1985-ben felavatott alkotását.

Kábítószert terjesztett egy férfi Békéscsabán és Kondoroson

Kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének gyanújával vett őrizetbe egy helyi férfit a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya kedden. A férfi a gyanú szerint Békéscsabán és Kondoroson terjesztett tiltott, bódító hatású szert.

Kilátástalannak tartja a galambok elleni harcot a csabai MSZP

Kilátástalannak tűnik a város galambok elleni harca, pedig a városgazdálkodási kft. lehetőségeihez mérten mindent megtesz a rendezettség érdekében – mondta Miklós Attila és Fülöp Csaba a Szövetség Békéscsabáért-frakció szerdai, a csütörtöki városi közgyűlést értékelő sajtótájékoztatóján. Mint fogalmaztak, a helyzetet nehezíti, hogy az örvös galambok, amelyek száma a tavalyihoz képest vélhetően nőtt is, ráadásul védettek.

Jövő vasárnap újra gyalogló ob és futógála lesz Békéscsabán

A Kopp Békéscsabai Atlétikai Club április 23-án, vasárnap 9 és 13 óra között rendezi meg a megyeszékhelyen a 44. Nyílt Gyaloglóversenyt és 29. Futógálát. A helyszín a megszokott, a gyaloglók és a futók is a Csaba Centernél gyülekeznek majd és az esemény abban is hasonlít az előző évek viadalaihoz, hogy a gyaloglók világversenyre, idén a budapesti világbajnokságra kvalifikálhatják magukat.