Hétfőn már a második, szóbeli fordulót tartották meg; azok a diákok versengtek, akik az első, április 3-ai, írásbeli megmérettetésen a legjobban teljesítettek. Benkőné Balogh Szilvia angoltanár elmondta, idén negyedik alkalommal szervezték meg a viadalt, amelyen hat vármegyei oktatási intézményből hatvanegy 9-13. évfolyamos diák indult.

– A B 2-es nyelvi szintű, valódi nyelvvizsga-feladatokból álló verseny szóbeli döntőjébe huszonnégyen jutottak be, legtöbbjük szépen teljesített. A fiatalok megtudhatták, hol tartanak a nyelvvizsgára felkészülésben, illetve azt is, hogy más iskolák diákjaihoz képest milyen szinten állnak angol nyelvből – sorolta Benkőné Balogh Szilvia. Hozzátette, a támogatóknak köszönhetően minden résztvevő kapott ajándékkönyvet, az első hat helyezettet pedig külön elismerték, tízen különdíjat is kaptak.

– A legerősebbek a hallásértésben voltak a diákok, mintegy nyolcan százalékuk elérte az óhajtott hatvan százalékos határt. Aki pedig nem jutott be a szóbeli fordulóba, annak is felajánlotta a TIT a kedvezményes próbanyelvvizsga lehetőségét – tette hozzá a Nemes Tihamér technikum pedagógusa.

Első helyen Petrovszki Ádám (11. évfolyam, BSZC Nemes Tihamér technikum), másodikon Szigeti Sándor Levente (11. évfolyam, BSZC Kemény Gábor technikum), harmadik helyen Fazekas József (11. évfolyam, BSZC Nemes Tihamér technikum), negyediken Varga József Tibor (13. évfolyam, Zwack József technikum), ötödik helyen Erdődi Csanád (12. évfolyam, Gál Ferenc Egyetem technikum), és hatodik helyen Kozma Imre (9. évfolyam, BSZC Kemény Gábor technikum) végzett. A szóbeli vizsgán nyújtott teljesítményükért Fosztó Zoltán Levente (12. évfolyam, BSZC Kemény Gábor technikum) és Benkő Bálint (9. évfolyam, BSZC Nemes Tihamér technikum) diákok különdíjat kaptak. Az írásbeli vizsgán elért kiemelkedő eredményükért jutalomban részesültek: Petrovszki Ádám (olvasásértés, nyelvhelyesség, íráskészség és hallásértés), Szigeti Sándor Levente (olvasásértés, nyelvhelyesség, és íráskészség), Kozma Imre (olvasásértés, nyelvhelyesség), Fazekas József (íráskészség), Borzási Benjámin, Fehér Miklós, Kis Bence, Lövei Gábor, Tóth Erik és Varga József Tibor (hallásértés).