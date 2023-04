Mint a Körös-Maros Nemzeti Park oldalán írták, a réti fülesbagoly az egyetlen fészeképítő bagolyfajunk. A fűszálak között kapar mélyedést, melyet néhány fűszállal bélel ki. Általában 5-6 tojást rak, de táplálékdús időszakban a fészekalj akár 9-14 is lehet. Csak a tojó kotlik, viszont mindkét szülő eteti a fiókákat. Költési sikerét a kaszálások, gépi munkák veszélyeztethetik, ezért fontos a fészek környezetének védelme.

A réti fülesbagoly Magyarországon ritka fészkelő, többnyire néhány tíz pár költhet évente. Táplálékban gazdag, inváziós években azonban nagy számban fészkel. Cserebökényben 2014-ben csaknem 70 pár fészkét találtuk meg. Keményebb teleken, ha erősödik a mezei pocok állománya, akkor növekszik a nálunk telelő réti fülesbaglyok számai is. Cserebökényben az elmúlt télen csupán három réti fülesbaglyot figyeltek meg. Ezért is volt nagy meglepetés a fészekalj előkerülése. Mezei pocok gradációs években 100 példány felett is lehetnek a nálunk telelők.

Térségünkben jelenleg erősödik a rágcsálók száma. A Kardoskúti Fehértó részterületen belül, a Vásárhelyi-pusztán már korábban mezei pocok gradáció volt. A napokban itt is megfigyelték a réti fülesbaglyok nászrepülését, így több fészekalj előkerülése várható.