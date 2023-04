Felmatricázták a kondiparkot Csabán, hogy az autizmussal élők is tudják használni

A megfelelő mozdulatsort megjelenítő infografikákat ragasztanak fel öntapadós matricák segítségével három kondiparkban Békéscsabán, ezzel autizmus szempontból akadálymentesítik az edzésre alkalmas eszközöket. Az első öntapadós matricák csütörtökön kerültek fel az Árpád fejedelem téri létesítmény elemeire, de ilyeneket helyeznek ki a CsabaParkban a Berzsenyi utcai, valamint a Madách utcai kondiparknál is a következő napokban. Szántó Tamás, az Aut-Pont Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány kuratóriumi elnöke elmindta, ismereteik szerint a békéscsabai az első alkalom, hogy autizmus szempontból akadálymentesítenek kondiparkokat.

Nem jutott át a határon a Békéscsabán balesetet okozó autós

Anyagi káros balesetről érkezett bejelentés a rendőrségre szerda este. Egy teherautó vezetője kért segítséget, mert elmondása szerint az M44-esen, Békéscsaba külterületén egy autó nekiütközött az ő műszaki mentést végző, kivilágított járművének, miközben ő épp egy másik sofőrnek segített. Az ütközés után az autós elhajtott. A rendőrök a helyszínen talált törmelékek alapján rövid idő alatt kiderítették a kocsi márkáját és típusát. A baleset után egy órával pedig a gyulai határátkelő munkatársai felfigyeltek egy autóra, amire illett a leírás, és össze volt törve az eleje. Egy 36 éves román nő vezette, rajta kívül négyen ültek a kocsiban. A rendőrök visszakísérték őket a baleset helyszínére, ahol rekonstruálták a történteket, a nő ellen pedig szabálysértési eljárást indítottak.

Négy tűzoltóautó érkezett Békéscsaba főterére

Négy tűzoltóautó sorakozott fel csütörtök délelőtt Békéscsaba főterén. A katasztrófavédelemnél elmondták, hogy nem történt sehol sem probléma, semmi sem kapott lángra, csupán arról volt szó, hogy helyismereti foglalkozást tartottak a hivatásos tűzoltók számára a Jókai színházban.

Hetvenhat éve indult az első, felvidéki magyarokat deportáló vonat

Békéscsabán is megemlékeztek szerdán arról, hogy 76 éve, 1947. április 12-én indult az első, felvidéki magyarokat deportáló vonat. A városháza árkádsorán elhelyezett táblánál tartott eseményen részt vettek egykori átélők és leszármazottaik is, többek között Barcs Anikó, a városi közgyűlés elismerését is kiérdemlő túlélő és Barcs Józsefné Csizmadia Margit lánya, aki édesanyja halálát követően viszi tovább a 76 éve történt események emlékét. A megemlékezésen Herczeg Tamás országgyűlési képviselő mondott beszédet, amelyben felidézte a történeteket és az előzményeket.

Felvidéki magyarok traumáit dolgozták fel a fiatalok

A Felvidékről kitelepített magyarokra emlékezett szerdán a Rákóczi Szövetség békéscsabai szervezete a Csabagyöngye Kulturális Központban. Ekkor hirdették ki a szervezet által középiskolásoknak a témában meghirdetett oral history- és novellaíró-pályázat eredményét, valamint a diákoknak rendhagyó történelemórát is tartottak. Kovács Nóra, a Rákóczi Szövetség helyi szervezetének elnöke elmondta, az eseményen felidézték azoknak a felvidéki magyaroknak az emlékét, akiket megfosztottak állampolgárságuktól és vagyonuktól, illetve akiket 1947. április 12-én, 76 éve kezdtek el kitelepíteni a Felvidékről, a korabeli Csehszlovákiából.

Megérkeztek a heti, békéscsabai szennyvízadatok

A tizennegyedik héten is vizsgálták a szennyvizet Békéscsabán, ahogy az ország többi pontján is. Mint kiderült, az előző héthez képest további emelkedést mutat a szennyvízben mért SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációja. A minták háromnegyedét emelkedő tendencia, kisebb részüket pedig stagnálás jellemzi. Békéscsabán a tendencia és a koncentráció is emelkedett.

Pásztor József lett az Előre megbízott vezetőedzője

Fájó vereséget szenvedett szerdán a Békéscsaba 1912 Előre labdarúgó-csapata a Merkantil Bank Liga NB II.-es bajnokságban az alsóházi rivális Aqvital FC Csákvártól és a kieső, 19. helyre esett vissza. A klub többségi tulajdonosa csütörtökön lépésre szánta el magát, és az eddigi vezetőedző Brlázs István Gábor helyett a bajnokságból hátralévő utolsó hét mérkőzésre a klublegenda Pásztor Józsefet kérte fel megbízott edzőnek.

Sikeres hazai fordulón vannak túl a Békéscsaba Labdarúgó Akadémia csapatai

A Békéscsaba Labdarúgó Akadémia csapatai hat korosztályban léptek pályára a napokban. A 15. játékhéten minden akadémiai csapat hazai pályán játszott, öt győzelem mellett pedig egyetlen vereség színesíti a mérleget. Győzelmének köszönhetően az U16-os és az U17-es együttes a tabella éléről várhatja a 16. játékhetet.

Kávé járt a versért cserébe Békéscsabán

Kávéval és süteménnyel várták azokat, akik csütörtökön verssel érkeztek a BSZC Kemény Gábor Technikum bejáratánál berendezett irodalmi kávéházba. A magyar költészet napja alkalmából életre hívott rendezvény díszvendége Farkas Wellmann Éva kortárs szerző volt, annak apropóján is, hogy érettségi tétel lesz a költő Magaddá rendeződni című kötete. Az eseményt a tanulókkal közösen szervezte a középiskola két szakembere, Tokai Ilona pszichopedagógus és Gönczi Judit magyartanár. Elmondták, hogy első alkalommal tartottak a Keményben irodalmi kávéházat. Úgy vélik, hogy egy műszaki képzést nyújtó intézményben is helye van az irodalomnak, az autószerelők és a logisztikusok is kedvelhetik a verseket.