A tavasz egy csodálatos időszak a Szarvasi Arborétumban, amit mindenki nagyon vár – mondta el kérdésünkre Kugyeláné Décsei Mónika, a kert kommunikációs munkatársa. Hozzátette, a hosszú tél után ugyanis felüdülést jelent a zöldben, a virágzó fák között sétálni. Az arborétum munkatársainak azonban ez az időszak is munkával telik, hiszen fel kell készülniük a szezonra. A kertészeti tennivalók közül a tél végi takarítások vannak főszerepben, melyek keretében például a kidőlt és a kivágandó fákat gyűjtik be, és dolgozzák fel.

Mindezt azért is teszik, hogy a szép gyepfelületek tiszták és esztétikailag még vonzóbbak legyenek a látogatók számára.

Kugyeláné Décsei Mónikától megtudtuk, az időjárás mindig meghatározza azt, hogy éppen milyen munkafolyamatok zajlanak a kertben, de most főként az ősszel ültetett facsemeték ellenőrzése van folyamatban. Ezentúl feltérképezik azt is, hogy nem történt-e valamilyen „pusztítás”, hiszen a 82 hektáros arborétumban például őzek is szép számban élnek, és bár a látogatók számára nagy élmény, amikor csapatostul átvonulnak egy területen, de kárt is tudnak okozni a növényekben, amit orvosolni kell.

A virágzásról a kommunikációs munkatárs elmondta, mennyisége függ attól is, hogy az őzek és egyéb állatok lelegelik-e a sarjadó apró növényeket. Ugyanakkor a nárciszok és tulipánok csoportjai már igen látványosak, és holdszerűen láthatók a kert különböző pontjain. Ezek szerencsére idén szép számban megmaradtak, a kedvező időjárásnak és a kártétel csekélységének köszönhetően. Virágzik továbbá az aranyvessző, amely hosszú bokorsoron keresztül csodálható meg, illetve nemrég virágzott el a som, ami egy szintén sokak számára kedves növény a gombóc alakú sárgás-rózsaszínes virágával.

Kugyeláné Décsei Mónika elárulta ebben az évben a szokásosnál korábban, április közepe helyett már március végén elérkezett az az időszak a Pepi-kertben, amikor bimbózásba fordultak a magnóliák, vagyis a liliomfák.

Ez utóbbiak az első kisebb körtúra útvonaluk mentén láthatók, amit éppen ezért Magnóliás útnak is neveztek el. Először a fehér virágú mutatkozott meg, amit a többi, a rózsaszín és a bíborszínű is követ sorban, és a várakozások szerint a húsvéti hosszú hétvégére már teljes virágzásban lesznek a bokrok. Utóbbiak egyébként az arborétum leglátogatottabb, középső részén találhatók.

Kugyeláné Décsei Mónika: a látogatók a kicsi, a nagy és az óriás körtúrák közül válogathatnak.

Megtudtuk, az arborétum munkatársai felkészültek arra is, hogy tavaszra a látogatók száma megélénkül, és számukra kerti padokat és bútorokat helyeztek ki különböző pontokra. Kitettek körtúra térképeket is azok számára, akik például egyedül szeretnék felfedezni a kertet. A hozzájuk érkezők egyébként a kicsi, a nagy és az óriás körtúrák közül válogathatnak. Rendszeres továbbá az arborétumban három hetente, szombat délelőttönként a kutyás piknik, hiszen a kertbe házi kedvencekkel is lehet sétálni. De szintén rendszeres elem programkínálatukban a Nordic Walking túra, szombat délutánonként, amihez az egyesületi tagokon kívül is bárki csatlakozhat, sőt, még sétabotot is bérelhet bárki a programhoz.