Boros Csaba elmondta, polgármesterként a képviselő-testülettel együtt döntéseket kell hozniuk, és ilyenkor mindig az a cél lebeg előttük, hogy a település érdekében határozzanak. Így tettek akkor is, amikor úgy döntöttek, hogy a Battonyai TK-nak adják át fenntartásra és üzemeltetésre a helyi sportkomplexumot. Hiszen ők értenek a legjobban hozzá, miután az életük és munkásságuk is a sportról szól. Hozzátette, látva az elkészült műfüves pályát, már biztos abban, hogy jól határoztak.

Erdős Norbert kifejtette, köszönet illeti azokat, akik kitalálták, hogy a most átadott pálya dr. Karsai Józsefről legyen elnevezve, akinek munkásságáért hálásak. Hozzátette, a TAO-t sok támadás éri, ám Battonyán sok fejlesztés valósulhatott meg az utóbbi néhány évben ezen forrásnak köszönhetően. Ilyen többek között az önjáró öntözőkocsi-, a fűnyíró traktor-, és a pályakarbantartó gép beszerzése, vagy az informatikai beruházások, illetve egy 9 fős kisbusz, öltözői berendezések, labdafogó háló, valamint tartóoszlopok vásárlása, most pedig a műfüves pálya megépítése, ami hamarosan világítást is kap. Hangsúlyozta, a TAO-t felajánlók, a kivitelező vállalkozások, és ők maguk is azért tesznek és dolgoznak, hogy a gyermekek sportoljanak, egészségesek legyenek, jól érezzék magukat és közösséget hozzanak létre.

Dr. Karsai József kutatómérnök, feltaláló és a sportcentrum névadó szponzora elmondta, a sport hat éves kora óta számára az egészséget jelenti, amivel a családok gyógyszerköltségeket takarítanak meg. Hiszen aki sportol, kevesebbszer és kevésbé betegszik meg. Hozzátette, keveseknek adatik meg az, hogy még életében elneveznek róla egy létesítményt, amiért rendkívül hálás, és büszkeség tölti el. Véleménye szerint ez a pálya, a másik füves pályával együtt hamarosan fellendíti a battonyai sportéletet, és hozzátesz majd a lakosságcsökkenés megállításához is.