Bogár Éva a magyarországi bölcsődék életéből villantott fel fontos pillanatokat. Elmondta, az intézményrendszer kötelékében dolgozók a 171. évfordulót ülik, az első bölcsőde ugyanis 1852 áprilisában nyitotta meg kapuit Magyarországon. Akkor még nagyon más volt a funkciója; a kisdedek életét védte, akiket a munkába kényszerülő anyák sokszor otthonhagytak bezárva.

Nagy Sándor hangsúlyozta, Békéscsaba bölcsődéiben immár sokkal több, mintegy 350 férőhely van a kormány egyedülálló családtámogatási rendszerének is köszönhetően.

Szarvas Péter polgármester köszöntőjében kiemelte, a megyeszékhely intézményrendszerének kötelékében dolgozó kisgyermeknevelőkben, dajkákban, valamint élelmezési, technikai és ügyviteli dolgozókban bízhatnak a szülők, a családok, mert mindannyian magas színvonalú munkát végeznek. A befogadóképesség 181-ről 350-re nőtt, de ennél a számnál sem állnak meg.

Szarvas Péter

– Pályázat útján állami támogatást igyekszünk nyerni egy vadonatúj, hat csoportszobás, jaminai bölcsőde létesítésére – tette hozzá a polgármester.

A 3. számú Bölcsőde vezetőjének, Gálos Ildikónak a szavalata után elismeréseket adtak át. Elhivatottságáért, példaértékű, minőségi munkájáért igazgatói dicséretet vehetett át Krasznai Jánosné, Szeverényi Erika, Hursánné Mezei Zsuzsanna kisgyermeknevelő, valamint Zahoránné Aradszki Edit élelmezésvezető és Alt László karbantartó.

A sajátos nevelést, korai fejlesztést igénylő kisgyermekek helyzetéről Pepóné Lóczi Ildikó szakvizsgázott pedagógus, konduktor, tanító beszélt, a digitális eszközök hatásairól pedig Szicsek Margit tartott előadást. A tanácsadó szakpszichológus hangsúlyozta, mára nagyon megváltozott a világ, az internet a mindennapjaink részévé vált a maga előnyeivel és hátrányaival. Kiemelte, óvodáskor előtt semmiképp nem ajánlja, hogy képernyő elé üljön a gyermek.

– A fejlődő idegrendszert egy rövid mese is nagyon felpörgeti, miközben a legkisebb korosztálynak épp nyugalomra lenne szüksége. Az édesanyák, látva a kicsi viselkedését, ide kap-oda kapnak, feszültek lesznek, miközben eleve sok kihívással és sokféle véleménnyel szembesülnek. A gyermek erős receptoraival veszi édesanyja rezgéseit, tehát ördögi kör alakul ki – részletezte a szakember. Hozzátette, az édesanyák gyakran a gyermek bölcsődébe adásától is lelkifurdalásban szenvednek, holott nincs okuk erre. Szorongásukat csökkentve a gondozónak igyekeznek „használati útmutatót” adni, miközben a kisgyermeknevelő kompetens, mindent tud. Mára nem csak a gyermeket, a szülőt is tudniuk kell kezelni – részletezte Szicsek Margit.