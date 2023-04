A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnöke, Kozma György hangsúlyozta, a hazai románság identitástudatának megőrzésében és a nyelv ápolásában meghatározó pillért jelent az egyház, éppen ezért fektet az országos önkormányzat nagy hangsúlyt a fejlesztésre. Szeretnék elérni, hogy a hívek jobb körülmények közt gyakorolhassák vallásukat.

– A román nemzetiségű egyházi felekezetek az elmúlt időszakban több mint 130 millió forintos állami támogatást kaptak, ebből az összegből több környező település ortodox temploma is megújulhatott, megújul.

Soltész Miklós államtitkár támogatásáról biztosított bennünket – sorolta Kozma György, hangsúlyozva, fontos számukra a román identitás, a kultúra, a nyelv ápolása és a hitélet is, ráadásul Kétegyháza olyan település, ahol masszív román közösség él.

– Tavaly a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága 30 millió forintot biztosított, amiből a templom teljes tetőszerkezetét, sőt a négy toronyablakot is kicserélik. Az építmény emellett új csatornát is kap; két hete kezdődtek a munkálatok – részletezte az elnök. Hozzátette, a beruházást folytatni tervezték, ám az építőipari árak nagyon magasra szöktek, ezért újabb kérelemmel fordultak az államtitkárság felé.

– Ebben is elkötelezett partnerem volt a polgármester, valamint Herczeg Tamás országgyűlési képviselő is, és szerencsére nyitott ajtókon kopogtattunk. További 19 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaptunk a kormánytól, így a teljes külső renoválás megvalósulhat, megújulhat a templom homlokzata is – fűzte tovább Kozma György, kiemelve, egy héten belül a tetőszerkezet egyik fele elkészül, és ha az időjárás engedi, három hónap múlva, azaz nyár közepére be is fejeződhetnek a munkálatok.

Olteanu Florin, a kétegyházi templom parókusa hangsúlyozta, a felújítás a miséket egyáltalán nem zavarja. A hívek böjtölnek, készülnek a húsvétra, amely az ortodox kereszténység legnagyobb ünnepe.

– Idén április 14-ére esik Nagypéntek. Kétegyházán húsvét vasárnapon, hajnali 4 órakor kezdődik a feltámadási szertartás, melynek egyik legfontosabb mozzanata a körmenet. Vasárnaphoz egy hétre a halottak húsvétját is megüljük, ilyenkor a temetőben tartok szertartást az eltávozottak emlékére – avatott be a részletekbe a parókus.

A sajtótájékoztatót Dr. Rákócziné Tripon Emese zárta, aki elmondta, az ortodox templomra ráfért már a felújítás, ami a nagyközség vonatkozásában komoly jelentőséggel bír. A polgármester hozzátette, reményei szerint a templomkülső mellett a lelki tartalom is megújul, egyre több hívő jön el Isten templomába.