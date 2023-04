Utolsó etapjához érkezett a 4434-es jelű út felújítása, a Kétegyháza és a Gyula közötti, mintegy 1,1 kilométeres szakasz rekonstrukciója is megvalósul most: ezt jelentette be szerdai sajtótájékoztatóján dr. Rákócziné Tripon Emese, Cserkúti András és Herczeg Tamás.

Kétegyháza polgármestere elsőként köszöntötte a megjelenteket a 10+905-ös kilométerszelvénynél. A projektnyitón elmondta, a kétegyháziak nagyon várták az útépítést, hiszen a beruházás a helyiek Gyulára, a járási központba történő bejutását könnyíti meg.

– Négy évvel ezelőtt Herczeg Tamás országgyűlési képviselővel együtt megígértük, hogy mindent megteszünk a pályázati források biztosítása érdekében. A választási ígéretnek eleget téve megkezdődhet a kivitelezés, melynek kapcsán köszönetem fejezem ki azoknak, akik a pályázatírással, a közbeszerzéssel, illetve a közbenjárásukkal segítették a felújítást. Az út biztosítja majd a térségi központok, óvodák, iskolák, munkahelyek, intézmények gyorsabb, biztonságosabb, kényelmesebb elérését – tette hozzá dr. Rákócziné Tripon Emese.

A projekt részleteiről Cserkúti András, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója beszélt. Elmondta, nagy örömükre szolgál, hogy uniós maradványforrásokból hat útfelújítás is megkezdődik a közeljövőben Békés vármegyében, összesen 14 kilométer hosszan, több mint 2,56 milliárd forintból.

– A 4434 jelű út mintegy 1,1 kilométeres, egészen pontosan 1148 méteres szakaszán kezdődnek a munkálatok, bruttó 234 millió forint értékben. Az út új kopóréteget, aszfaltot kap, ahol szükséges, a teljes pályaszerkezetet lecserélik a szakemberek. Mindkét oldalon másfél méter széles padkát is építenek, az úttartozékokat új elemekre váltják. Kicserélik a KRESZ-táblákat, és új, tartós burkolati jeleket festenek fel – részletezte. Hozzáfűzte, a munkaterületet április 17-én már átadták a vállalkozó részére, a kivitelezés a jövő héten el is kezdődik.

– A felújított útszakaszt június közepén adjuk vissza a forgalomnak. A kivitelezés alatt a közlekedők útszűkületre, sebességkorlátozásra, jelzőőrös, illetve jelzőlámpás forgalomirányításra számíthatnak. Az utazási idő várhatóan növekedni fog, ezért átmenetileg türelmet kérünk – részletezte Cserkúti András.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő hangsúlyozta, jelenleg nehezebb gazdasági körülmények között kell helyt állni, ennek ellenére részben hazai, részben európai uniós forrásból az alsóbbrendű utak felújítására, karbantartására is figyelmet fordít és forrást biztosít a kormány.

– Tavaly 1800 kilométernyi útszakasz újult meg hazánkban. A mostani hat – legrosszabb minőségű és a legnagyobb forgalmat lebonyolító – vármegyei szakasz felújítása nyár végéig biztosan befejeződik. Ez, ahol állunk, Kétegyháza legforgalmasabb útja, sokan használják nap, mint nap munkába, iskolába járáshoz, sőt az árufuvarozásban is kiemelkedő szerepe van – sorolta.