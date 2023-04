– A megmérettetésen általános iskolák indulhattak háromfős csapatokkal egy-egy csapatvezető, szülő vagy pedagógus koordinálásával – szólt a részletekről az alelnök a békéscsabai versengésen adott nyilatkozatában. Kifejtette, a selejtezőket tíz helyszínen rendezik meg, amelyre összesen nyolcvanhat csapat nevezett, vagyis közel 260 diák méreti meg magát a versengésen. Az említett selejtezőkből a legjobbak kerülnek a döntőbe, amelyet május 21-én, a Fűzfás-zugi pályán, Gyomaendrődön rendezik majd meg. Kiemelte, a versenynek több érdessége is van.

– Egyrészt iskolák mérhetik össze a tudásukat, másrészt a selejtezőn csak a szervezők által biztosított etetőanyaggal és csalival lehetett horgászni, hogy egy kicsit ilyen módon is kiegyenlítsük az esélyeket. A döntőre már mindenki hozhatja a különböző praktikákat és fortélyokat, ott saját etetőanyaggal, illetve csalival is lehet horgászni – fogalmazott.

Dr. Kutyej Lajos kiemelte, a verseny legfőbb célja, hogy a fiatal korosztállyal, az általános iskolás gyerekekkel minél inkább megismertessék a horgászatot.

– Emellett szeretnénk bepillantást adni a versenyhorgászat világába is – tette hozzá. Az alelnök kitért arra, hogy a tapasztalatok szerint az általános iskolás diákok nagyon lelkesek, a KHESZ égisze alatt mintegy ötezer gyermek horgászik, akik nagy részének területi jegye is van. Különlegesség, hogy egyre több lány is érdeklődik a sportág, illetve a hobbi iránt. Kamaszkorban kicsit kopik a lelkesedés, de fiatal felnőttként visszatérnek a horgászathoz.

Nemes Attila, a KHESZ ügyvezetője elmondta, nagyon fontosnak tartják a környezettudatos nevelést.

– Nagyon lényeges, hogy a fiatalok is minél több időt töltsenek a természetben, és kimozduljanak a digitális eszközök világából – emelte ki Nemes Attila.